Dans l’océan des JRPG rétro sur l’eShop Nintendo Switch, les productions éditées par KEMCO sont devenues une constante, oscillant entre le très conventionnel et la petite surprise. Hero Seekers, développé par VANGUARD (à qui l’on doit Dragon Takers ou Astral Takers), débarque avec une promesse intrigante : et si la victoire contre le Roi Démon n’était qu’un prélude à un effacement encore plus cruel ? Si le véritable enfer pour un héros n’était pas de mourir, mais d’être oublié ? On a plongé dans cette quête mélancolique pour en tirer le bilan le plus complet possible.

Un JRPG aux portes de l’oubli

VANGUARD n’en est pas à son coup d’essai sous la bannière KEMCO. Si ses précédentes réalisations pouvaient peiner à marquer les esprits, Hero Seekers représente un pas en avant notable. L’équipe démontre ici une meilleure maîtrise dans la construction d’une atmosphère et l’élaboration d’un système de jeu central accrocheur. On sent une volonté de se démarquer, même si le fantôme des productions standardisées du catalogue KEMCO n’est jamais totalement exorcisé.

Le jeu débute par la victoire du trio de héros – Lunette, Ramsar et Ruwan – sur le Roi Démon. Mais ce dernier, dans son dernier souffle, active une malédiction : le monde est réécrit, sa défaite effacée, et les héros disparaissent de la mémoire collective. Lunette se réveille seule dans un monde où les démons asservissent les humains, et où personne ne se souvient de son exploit ni même du concept de héros.

Sa quête devient alors double : comprendre ce qui s’est passé, et redonner existence aux héros vaincus du passé en libérant leurs âmes piégées dans leurs pires cauchemars. La narration explore avec une réelle finesse des thèmes comme la perte, l’espoir, et l’importance cruciale de l’histoire et de la mémoire. Le postulat de départ, inversant le tropisme classique de l’amnésie du protagoniste, est excellent et sert de socle solide à l’aventure.

Hero Seekers suit un chemin d’une rectitude absolue. La progression se résume à : ville -> dialogue indicatif -> carte mondiale -> donjon -> boss -> répétition. Les donjons sont de vastes labyrinthes sans énigmes ni obstacles notables, dont le seul but est de trouver l’escalier suivant. Le plus gros défaut réside dans l’absence totale de carte, que ce soit en donjon ou sur la carte mondiale, ce qui transforme parfois l’exploration en une errance frustrante dans des espaces immenses et vides. Les villes, bien que jolies, sont démesurément grandes et peu interactives, avec une majorité de bâtiments sans porte.

La maniabilité en elle-même est simple et intuitive, mais cette linéarité excessive et l’absence d’activités annexes (pas de quêtes secondaires, pas de mini-jeux) rendent les phases d’exploration très passives, réduites à de simples couloirs narratifs.

Du bon et du moins bon

Le combat au tour par tour est classique. Un indicateur de l’ordre des tours (basé sur la vitesse) est présent. On peut utiliser des attaques physiques ou des compétences magiques consommant des PS. Un mode automatique (« all-out », « healing », « no special ») est disponible pour les combats d’entraînement.

Le point original est le système de recrutement des héros. En trouvant ou en gagnant des Pierres de Mémoire, on peut invoquer des héros oubliés via une interface rappelant le gacha. 24 héros sont ainsi disponibles, chacun avec son art, son historique et ses compétences propres. C’est addictif et cela encourage l’expérimentation pour trouver des synergies.

Cependant, deux problèmes majeurs émergent :

L’équilibrage : Avec un peu de farm initial, votre équipe principale (souvent Lunette, Nyla et Zalesh) peut devenir si puissante qu’elle élimine les rencontres aléatoires en un tour, rendant les combats routiniers. Seuls les boss offrent un vrai défi.

Le traitement des personnages : Si les trois protagonistes principaux sont intégrés à l’histoire, les héros recrutés deviennent totalement muets après leur scène d’introduction. Aucune interaction avec le groupe ou le monde n’est prévue, ce qui les réduit à de simples pions statistiques et brise l’immersion. On se sent presque coupable de remplacer un membre du noyau narratif par un fantôme silencieux.

Le scénario principal s’achève en une dizaine d’heures. La rejouabilité est théoriquement portée par la possibilité de tester différentes combinaisons de héros parmi les 24 disponibles. Mais la linéarité implacable du scénario et l’absence de branches narratives ou de contenus optionnels significatifs ôtent toute envie de recommencer l’aventure immédiatement. De plus, la rareté des Pierres de Mémoire (surtout en début de partie) sur une unique sauvegarde décourage les « rerolls » et fige une grande partie de l’expérience.

Les sprites en environnement sont soignés, les portraits des personnages en dialogue sont expressifs et magnifiquement dessinés, et les arrière-plans de combat sont tout simplement superbes, riches en détails et en atmosphère. Les animations, bien que simples, sont efficaces. VANGUARD a clairement mis les moyens dans l’aspect visuel, qui tranche agréablement avec certains autres titres au budget plus modeste de l’éditeur.

La musique est un autre atout. Elle varie avec pertinence selon les situations (exploration paisible, combat intense, moments dramatiques) et possède une couleur orchestrale qui évoque avec justesse les grands JRPG classiques. Elle soutient parfaitement l’ambiance, entre mélancolie et épopée, et reste agréable à l’oreille tout du long. Les effets sonores sont conventionnels mais bien exécutés.