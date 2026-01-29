Rock Square Thunder et Broken Mirror Games, en partenariat avec Skybound Entertainment, sont ravis de vous annoncer que I Hate This Place est désormais disponible dans le monde entier.

I Hate This Place sort aujourd’hui en version numérique sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Meridiem publiera une édition physique Elena’s Edition pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, disponible dans les magasins spécialisés en Europe et en Amérique, le 9 avril 2026.

I Hate This Place est un jeu de survie/horreur en vue isométrique qui se concentre sur la fabrication dans un univers peuplé de monstres grotesques et de réalités distordues, le tout porté par un style graphique audacieux façon BD et une atmosphère dégoulinante d’horreur des années 80.

Explorez une nature sauvage hostile et impitoyable et récupérez des ressources. Fabriquez des armes et des provisions pour fortifier votre abri le jour et vous préparer à la tombée de la nuit, car c’est là que tout bascule.

Vous incarnez Elena, qui se bat pour survivre après avoir involontairement invoqué avec son amie une force maléfique connue sous le nom de « l’Homme Cornu ». À la merci d’un monde hostile, vous devrez rester vigilante, piller votre environnement et choisir judicieusement vos combats contre des ennemis redoutables, dont la plupart vous traquent grâce à leur ouïe.

Caractéristiques du jeu

Jeu de survie/horreur qui se concentre sur la fabrication

Pillez tous les recoins du ranch Rutherford pour rester en vie. Traversez des forêts hantées, une ville abandonnée et des bunkers infestés. Explorez un monde plein de dangers tout en rassemblant des ressources vitales, en fabriquant des équipements essentiels, en améliorant votre campement et en restaurant des avant-postes où vous pourrez vous cacher.

La journée vous prépare. La nuit vous pourchasse.

Un cycle jour-nuit dynamique qui métamorphose le monde. Utilisez la lumière du jour à bon escient pour explorer, récupérer des provisions, fabriquer ce dont vous avez besoin et vous préparer à ce qui vous attend. Lorsque la nuit tombe, les cauchemars se réveillent. De nouveaux ennemis apparaissent, plus forts et plus agressifs que jamais. Le paysage devient de plus en plus difficile à parcourir à l’aide d’une simple lampe de poche. Parfois, le mieux à faire est de trouver un abri et de s’y cacher jusqu’au petit matin.

Un silence de mort peut se révéler retentissant

Dans cet univers, la furtivité et le combat vont de pair, car bon nombre des créatures difformes du ranch Rutherford vous traquent et vous pourchassent simplement grâce à leur ouïe. La force brute ne vous mènera souvent qu’à une mort prématurée. Utilisez le son à votre avantage pour éloigner les créatures de votre chemin ou les mener subtilement vers les pièges mortels que vous leur avez tendus.

L’esthétique BD rencontre l’ambiance des années 80

Inspiré de la série de bande dessinée sélectionnée pour un prix, I Hate This Place prend vie grâce à des couleurs vives, un style BD rétro percutant et une forte dose d’esprit années 80. Un mélange unique d’horreur et d’humour noir avec une touche de kitsch et de gore, où une angoisse troublante côtoie un charme stylisé.