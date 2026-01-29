Le jeu Samurai Academy: Paws of Fury est un jeu d’action-aventure et de combat sorti le 20 novembre 2025. Il est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99 €.

Le jeu est développé par le studio belge Fishing Cactus, basé à Mons. Fondé en 2008, ce studio est reconnu pour sa grande polyvalence, alternant entre des créations originales primées (comme Epistory) et des travaux de commande sur des licences internationales. Avec ce titre, le studio met son expertise au service de l’adaptation du film d’animation.

L’édition du jeu est assurée par Maximum Entertainment France (anciennement connu sous le nom de Maximum Games). Basé en France, cet éditeur est un leader de la distribution et de l’édition de jeux vidéo, spécialisé dans la mise en avant de titres indépendants et de licences populaires sur consoles.

La petite histoire n’ayant pas réellement un grand intérêt

Alors que la paix semblait acquise suite aux événements du film, Hank et Jimbo se retrouvent à nouveau dans les ennuis face à un Shogun devenu hostile pour des raisons inconnues. Le changement de comportement du shogun se traduit par le déploiement de ses troupes pour anéantir le village de Kakamucho avec notre duo héroïque en bonus tentant de protéger le village…

Votre mission ? Parfaire votre art du sabre, aider le peuple de la région de Hank & Jimbo et faire toute la lumière sur cette étrange trahison. En tout cas le résultat de cette histoire abracadabrante, c’est qu’elle est assez oubliable vu que l’histoire est présente pour justifier que vous reprenez l’aventure suite aux événements du film.

Vous aurez différents PNJ avec qui interagir dans le hub, mais ils n’auront pas un rôle majeur ou quelque chose de réellement intéressant à raconter.

Un samurai qui maîtrise l’art canin

Vous contrôlez Hank le chien, qui peut courir, effectuer des doubles sauts ainsi que des dashs aériens, tirer à l’arc ou encore attaquer au sabre. Il est également possible d’interagir avec certains éléments du décor, qu’il s’agisse d’ouvrir des coffres, d’emprunter des tyroliennes, d’utiliser des tourelles ou d’activer divers mécanismes. La prise en main est facile à comprendre, peu importe le joueur qui aura la manette entre les mains.

Le jeu se divise en deux phases principales. D’abord, l’exploration de hubs plus ou moins vastes où vous chercherez des coffres et relèverez des défis (courses en 2.5D ou contre-la-montre avec des checkpoints). Ensuite, le cœur du gameplay : des phases de combat où vous devrez repousser des vagues d’ennemis envoyées par le Shogun, en combinant vos armes et les pièges disséminés sur leur chemin. Enfin, parcourir le hub vous permettra de récolter de l’argent, effectuer des défis de vitesse et de remplir des quêtes secondaires, consistant généralement à échanger avec les habitants ou à retrouver des objets perdus sans aide possible. Le cœur même du jeu se résume à ces vagues d’ennemis. En effet, mis à part les discussions avec les PNJ pour la quête principale, vous devrez uniquement enchaîner les assauts pour finir le jeu, tout le reste étant optionnel. Les adversaires suivent des chemins prédéfinis le long desquels vous devrez activer des pièges au bon moment ou les éliminer à coups de sabre et de flèches.

Si la diversité du bestiaire de Samurai Academy: Paws of Fury reste limitée, le titre compense cette faiblesse par une densité d’ennemis croissante et des zones d’apparition de plus en plus larges. Quelques nouveaux venus, comme le chat-ballon ou le chat-clown, font leur apparition ; toutefois, en dépit de leurs patterns d’attaque spécifiques, ils se retrouvent vite noyés dans la masse et perdent ainsi en lisibilité.

L’expérience s’avère toutefois assez répétitive, malgré quelques nouveautés et la possibilité de recruter deux alliés au gameplay différent de celui de Hank. Ces derniers permettent de franchir des passages étroits ou de détruire certains obstacles qui résistent à notre héros, même si ces alternatives de gameplay restent relativement limitées.

Des graphismes ok avec des décors ok

Le jeu ne propose rien d’extravagant, il n’est pas réellement beau, mais il n’est pas horriblement moche non plus. Les décors correspondent à l’ambiance voulue par le jeu, qui est une représentation très classique d’un Japon d’une époque ancienne. Les animations sont suffisantes avec quelques effets sur l’impact des coups et mouvements, bien qu’encore une fois ce n’est pas incroyable. Vous vous trouvez en face d’un jeu à licence qui fait des efforts rien qu’en le comparant à Hopper et le trésor de Barbe-pique.

Musique japon.mp3

Côté musique, le titre s’en sort bien. Les thèmes sont cohérents avec l’action et permettent d’atténuer la répétitivité des combats tout en cognant vos ennemis dans une atmosphère plaisante. Vous aurez l’impression d’être dans une ambiance classique du Japon de l’ère Edo qui respecte bien l’univers sur lequel est basé le jeu.

Le sound design est efficace, chaque mouvement (saut, dash, attaque) étant souligné par un bruitage qui renforce l’impact. Cependant, les interventions constantes de Hank et de ses compagnons peuvent lasser. Malgré une certaine variété dans les lignes de dialogue, la répétition de ces petites phrases finit par être un peu fatigante à la longue.

Sympa à faire, trop court à finir

L’un des plus grands points faibles de cet épisode au-delà d’un contenu assez répétitif est sa courte durée de vie vu que si vous ne cherchez pas à faire autre chose que la quête principale ça devrait seulement vous prendre 2h-3h à compléter l’aventure en ligne droite. Même en faisant toutes les courses en 2.5D contre Jimbo ou proposées par divers PNJs, obtenir toutes les tenues déblocables, cela prend seulement 2h à 4h de plus pour un 100% qui ne donne rien de spécial si vous le faites à part des costumes et des médailles dorées. Il faudra récupérer un nombre conséquent de kinka à tête de chat et des parchemins que vous obtiendrez en faisant le contenu pas obligatoire.