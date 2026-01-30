Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que le jeu d’action-aventure “DAMON and BABY” sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam® le 26 mars 2026. Les joueurs découvriront l’histoire émouvante du roi démon “Damon” se lançant dans une quête avec un enfant mystérieux pour briser la malédiction qui les lie. Ils doivent tout deux atteindre le Paradis, mais des hordes de démons les poursuivent afin de s’emparer de l’enfant.

S’appuyant sur les mécanismes classiques des jeux de tir (déplacement, saut et tir), le jeu introduit une mécanique unique, le “Baby Jump”. Damon propulse l’enfant vers l’avant, ce qui le force à se téléporter instantanément à cet endroit, apportant une nouvelle profondeur stratégique à l’exploration et aux affrontements. Avec des personnages mêlant pop art et dark fantasy, créés par Daisuke Ishiwatari (directeur général de la licence GUILTY GEAR), les joueurs rencontreront tout un casting de personnages attachants qui débordent de personnalité. Ils devront également affronter plus de 80 types d’ennemis différents, nécessitant des tactiques et des armes variées pour être vaincus. Les joueurs pourront même dénicher des caméos de personnages préférés des fans issus des séries GUILTY GEAR et BLAZBLUE ! Le monde et ses niveaux regorgent de nombreux objets, trésors, ingrédients et armes à découvrir et à utiliser tout au long de l’aventure. Le jeu est également jouable en mode coopératif hors ligne, permettant à un deuxième joueur de contrôler le fidèle compagnon canin de Damon.