Des performances nouvelle génération à emporter : Dispatch débarque sur Nintendo Switch avec une mise à niveau gratuite en 1440p pour Switch 2.

AdHoc Studio est ravi d’annoncer que Dispatch, sa comédie de super-héros saluée par la critique, est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Après un succès commercial retentissant avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus, le titre de gestion chaotique de héros aux consoles portables Nintendo.

Les joueurs peuvent désormais emmener leur équipe de bras cassés partout avec eux. Tout achat sur Nintendo Switch inclut une mise à niveau numérique gratuite et sans interruption vers la Nintendo Switch 2. Cette version améliorée offre un gain de performances significatif, passant de 30 images par seconde en 720p à 60 images par seconde en résolution 1440p.

Créé par des scénaristes et réalisateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us, le lauréat du prix Steam du “Outstanding Story-Rich Game” arrive sur l’écosystème Nintendo en tant que prétendant majeur aux récompenses, après avoir été présélectionné aux BAFTA dans 10 catégories et avoir reçu six nominations aux 9èmes D.I.C.E. Awards, dont celle de Jeu de l’année.

Dans Dispatch, les joueurs incarnent Robert Robertson III, alias le légendaire “Mecha Man”, qui dirige désormais un programme de réhabilitation pour anciens super-méchants. Ils doivent envoyer cette équipe hétéroclite en missions à travers Los Angeles, en jonglant entre leurs super-pouvoirs et leurs particularités, leurs failles et leurs fardeaux personnels, incarnés avec brio par des acteurs tels qu’Aaron Paul (Breaking Bad), Laura Bailey (The Last of Us Part II), Jeffrey Wright (The Batman) et Erin Yvette (Hades II).

AdHoc Studio a collaboré avec Nintendo pour s’assurer que le contenu du jeu réponde aux critères de sortie sur leurs plateformes, mais l’histoire et le gameplay restent identiques à la version originale.