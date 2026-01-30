La série de vidéos d’interviews « Creator’s Voice » est aujourd’hui de retour avec un tout nouvel épisode qui explique aux fans comment les partenaires d’édition et de développement de Nintendo créent leurs jeux sur Nintendo Switch 2.

Interrogeant des créateurs de jeux vidéo du monde entier sur leur processus créatif et leur approche unique du développement des jeux, le dernier épisode de la série se concentre sur le prochain jeu de SEGA, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, un titre attendu le 12 février.

Pour nous parler de ce qui est décrit comme un « remake extrême » de Yakuza 3, Masayoshi Yokoyama, directeur et producteur exécutif du studio Ryu Ga Gotoku, nous plonge dans l’effervescence des rues d’Okinawa et de Tokyo. Yokoyama évoque le gameplay repensé des combats de rue, les nouvelles scènes qui enrichissent l’histoire et lui confèrent davantage de profondeur et d’émotion, ainsi que les quêtes annexes inédites et améliorées qui favorisent l’immersion dans l’univers du jeu. Il nous parle également de Dark Ties, un jeu totalement indépendant qui propose une histoire inédite mettant en scène Yoshitaka Mine, l’antagoniste de Yakuza 3.

Et ne manquez pas les précédents épisodes de la série, notamment les aperçus du développement de jeux tels que le récent FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, ainsi que des titres comme Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau et Cyberpunk 2077: Ultimate Edition pour Nintendo Switch 2.