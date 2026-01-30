Atari et Digital Eclipse réunissent huit classiques de Disney sur NES et SNES sur le thème avec les consoles Nintendo pour la première fois depuis plus de 30 ans.

Atari, Digital Eclipse et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que The Disney Afternoon Collection sortira en édition physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 29 mai 2026. La collection mise à jour ajoute deux nouveaux titres, portant à huit le nombre total de jeux classiques Disney disponibles pour la première fois sur les consoles Nintendo depuis leur sortie initiale sur NES et SNES dans les années 80 et 90.

The Disney Afternoon Collection pour Switch et Switch 2 présente deux classiques SNES, Bonkers et Goof Troop, qui font leur retour pour la première fois depuis leur sortie originale, aux côtés de grands classiques intemporels, notamment DuckTales, Chip ‘n Dale Rescue Rangers, et bien d’autres encore.

La collection inclut des améliorations de confort par rapport aux jeux originaux ainsi que plusieurs fonctionnalités supplémentaires. La fonction REWIND vous permet de corriger des sauts ratés et d’autres erreurs. SAVE vous permet de sauvegarder votre progression. Vous pouvez tester vos compétences en speedrun dans les modes BOSS RUSH et TIME ATTACK, chacun avec un classement en ligne. Et vous pouvez profiter des musiques que vous aimez dans le MUSIC PLAYER. Enfin, entrez dans le GALLERY MODE pour découvrir les coulisses grâce à un fascinant musée virtuel, élaboré par les historiens de Digital Eclipse.

The Disney Afternoon Collection comprend huit pépites des époques 8 bits et 16 bits :