Falcom a profité du Taipei Game Show 2026 pour diffuser une bande-annonce spéciale de Trails in the Sky 2nd Chapter, le remake en 3D de The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Cette vidéo, qui contient des éléments spoilers, met en lumière les personnages jouables du remake en les comparant directement avec leurs apparences originales dans la version classique du jeu. Le titre est attendu pour l’automne 2026 sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam, avec GungHo Online Entertainment assurant l’édition.

L’histoire reprend là où le premier chapitre s’était achevé. Après avoir déjoué le coup d’État qui a ébranlé le Royaume de Liberl, Estelle et Joshua ont enfin accédé au rang de bracers seniors. Mais à la veille du Festival d’Anniversaire de la Reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant qu’un bref adieu : « Au revoir, Estelle. » Armée uniquement de l’harmonica de Joshua et d’une détermination inébranlable, Estelle se lance dans une quête à travers tout le continent pour retrouver son partenaire.

Durant son périple, l’héroïne devra affronter la sinistre organisation Ouroboros, qui émerge de l’ombre pour plonger Liberl dans un chaos total. La capitale en flammes, un gigantesque dirigeable qui assombrit les cieux, la menace imminente du Shining Ring : confrontée à la plus grande crise de l’histoire de Liberl, Estelle et ses alliés combattent pour retrouver Joshua et démêler la toile d’intrigues et de conspirations tissée par Ouroboros.

Le remake apporte plusieurs nouveautés substantielles au système de combat original. Les joueurs pourront exploiter de nouveaux Crafts et S-Crafts pour dominer leurs adversaires. Le système Brave Rush fait son apparition, permettant d’enchaîner les attaques des personnages durant les Quick Battles. Le système d’orbment reste exploitable pour accéder aux Arts, offrant une palette d’options tactiques encore jamais vue dans la série.

Les possesseurs d’une sauvegarde du premier chapitre pourront bénéficier d’objets bonus en important leurs données, facilitant ainsi leur progression dans le récit. Au-delà de l’histoire principale soigneusement tissée, le jeu propose un contenu secondaire particulièrement étoffé. Les joueurs pourront s’adonner à divers mini-jeux comme la pêche et le poker, cuisiner avec leurs compagnons, et recruter des personnages favoris des fans comme membres jouables de leur équipe.

Trails in the Sky 2nd Chapter proposera des doublages complets en anglais et en japonais, accompagnés d’une localisation textuelle en anglais, allemand, français et espagnol. Cette attention portée à l’accessibilité linguistique devrait permettre au jeu de toucher un large public international lors de sa sortie prévue pour l’automne 2026.