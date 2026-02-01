Pour bien commencer l’année, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale, et 38 personnages jouables (un record dans la série !), et enchaînez les lifts, les coupés ou encore les lobs aux côtés de nouvelles manœuvres défensives. Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s’inviter), ainsi qu’un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements avec un Joy-Con 2 dans le mode dynamique.

: Les joueurs peuvent s’engager dans une compétition amicale avec une solide variété d’offres multijoueur avec différents formats de match, notamment Stroke Play, Match Play ou Scramble, avec ou contre d’autres joueurs, en ligne ou localement. Les nouveaux circuits classés proposent des tournois quotidiens et hebdomadaires permettant aux joueurs de gagner des récompenses chaque saison et de grimper dans les classements. Les nouvelles sociétés multiplateformes permettent aux joueurs de défier leurs amis, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent ; Libérez le créateur de parcours qui sommeille en vous: Le concepteur de parcours signature de PGA TOUR 2K propose de nouveaux outils, surfaces et éléments pour créer des parcours encore plus complexes, et ce plus rapidement que jamais. De plus, de nouveaux systèmes de caméra permettent aux concepteurs de montrer toute la beauté de leurs parcours personnalisés. Les concepteurs peuvent publier, partager et jouer les parcours qu’ils ont créés, les mettant ainsi à la disposition de toute la communauté.

Accédez à une sélection de jeux Virtual Boy classiques sur votre Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch dès le lancement du service Virtual Boy – Nintendo Classics, le 17 février 2026. Pour utiliser ce service, vous devez disposer de la console Virtual Boy dédiée pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch ou de l’accessoire Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch, ainsi que d’un abonnement payant à Nintendo Switch Online + Expansion Pack. AVERTISSEMENT – Affichage en 3D

Ce logiciel et les accessoires dédiés requis pour l’utiliser ne sont pas recommandés aux enfants de 6 ans et moins*. La vision d’images en 3D pendant une période prolongée pourrait avoir un impact négatif sur le développement visuel des enfants appartenant à cette tranche d’âge. Il est recommandé de superviser l’utilisation de ce logiciel par les enfants.

Virtual Boy – Nintendo Classics est un logiciel qui affiche des images en 3D. Ces titres ne sont pas jouables avec un affichage en 2D. Veuillez noter qu’en raison de différences individuelles dans la perception des images en 3D, certains utilisateurs pourraient ne pas être en mesure de voir les images 3D.

Pour remplacer le module de fixation Nintendo Switch 2 par un module de fixation Nintendo Switch ou inversement, un tournevis cruciforme (n° 2) est nécessaire.

Aucune manette n’est incluse avec les accessoires dédiés. Des manettes Joy-Con 2, des manettes Joy-Con, une manette Pro Nintendo Switch 2 ou une manette Nintendo Switch Pro sont nécessaires. Un casque ou des écouteurs filaires peuvent être utilisés avec le Virtual Boy (modèle en carton) pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch, mais ne peuvent pas être utilisés avec le Virtual Boy pour Nintendo Switch 2/Nintendo Switch.

L’âge recommandé pour l’utilisation de ce logiciel et des accessoires est de 7 ans et plus. Veuillez noter que Virtual Boy – Nintendo Classics a été classé PEGI 7 (violence implicite, violence légère, peur).

DRAGON QUEST VII Reimagined s’inspire du célèbre jeu original, dans lequel un groupe de personnages hauts en couleurs se lancent dans une épopée singulière, dévoilant peu à peu les fragments d’une aventure qui se déploie à travers plusieurs îles. La version moderne de ce RPG propose des graphismes réinventés, un gameplay amélioré et une narration resserrée qui garantira aux joueuses et aux joueurs une expérience inoubliable.

YAKUZA KIWAMI 3 Vivez la suite des aventures de Kazuma Kiryu, luttant pour protéger ses êtres chers, dans ce remake ultime de Yakuza 3 qui revitalise toutes les facettes de l’original tant apprécié. Les rues animées d’Okinawa et de Tokyo sont reconstituées dans les moindres détails afin d’y accueillir des combats retravaillés et plus frénétiques que jamais. L’histoire mémorable gagne en profondeur et en émotion grâce à des scènes supplémentaires, un contenu annexe amélioré renforçant l’immersion et bien plus encore. DARK TIES Découvrez l’histoire de Yoshitaka Mine de Yakuza 3 dans un jeu à part, inclus dans ce remake. Autrefois à la tête d’une start-up couronnée de succès, il plonge volontairement dans le monde cruel des yakuzas après avoir tout perdu. Animé par une soif de liens sincères pour combler le vide qui l’habite, il se lance dans une nouvelle aventure riche en émotions, en combats effrénés aux poings et en activités annexes passionnantes. Deux hommes, deux voies distinctes qui convergent jusqu’à ébranler le destin lui-même.

Un jeu d’action roguelite qui se déroule dans l’univers de BLAZBLUE, avec de superbes graphismes en 2D, un système de combat aussi intense que stylé, ainsi que des commandes réactives et précises. Incarnez une série de personnages uniques tirés de la célèbre franchise BLAZBLUE et vivez une expérience phénoménale où l’action est reine. Dans un lieu mystérieux appelé le laboratoire, quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l’effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche. Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet d’étude des possibles visant à recueillir des fragments de possible, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde. Ces fragments dérivent dans la Mer des possibles, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité. Ace, notre protagoniste, est la seule personne capable d’explorer cette mer. Avec l’aide des scientifiques du laboratoire, Ace enchaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu’à ce que d’étranges visions l’assaillent et que son corps commence à changer. Peu à peu, son esprit est envahi d’innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même…

Préparez-vous à échapper à la mort dans une expérience intense qui vous glacera le sang. Une nouvelle ère de survival horror commence. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l’équipe de développement donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais.

Avant tout pensé pour le plaisir de jeu accessible à tous, Gear.Club Unlimited 3 revient avec une formule encore plus complète. Ce nouvel opus propose deux terrains de jeux très différents : la côte Méditerranée avec ses routes ensoleillées, et les décors typiques japonais, des routes usineuses de montagne jusqu’aux grand axes urbains. Un tout nouveau mode « Highway » maintient les joueurs sur leur garde, entre circulation dense et pointes d’accélération. Avec plus de 40 voitures sous licences officielles et un mode carrière complet, ce nouvel opus offre un plaisir de conduite immédiat, accessible à tous les profils de joueurs.

Pilotez aux quatre coins du monde ! 4PGP est un jeu de course inspiré des jeux d’arcade des années 90, au charme intemporel et avec des commandes simples pour un plaisir immédiat. Pilotez une voiture de formule 1 sur des circuits uniques aux quatre coins du monde. Grâce à plusieurs niveaux de difficulté et des options d’accessibilité, comme le mode assisté, 4PGP plaira à tous les joueurs, qu’ils soient débutants ou experts. Novices ou as du volant, tout le monde peut s’amuser ! ・En solo : Championship, Quick Race et Time Attack ・Multijoueur en écran partagé jusqu’à quatre joueurs ・19 voitures uniques inspirées de modèles authentiques ・14 circuits différents disséminés dans le monde entier et jouables en mode miroir. ・Quatre niveaux de difficulté : ROOKIE, NOVICE, VETERAN et EXPERT ・Mode assisté pour les débutants ・Apprenez à piloter grâce au didacticiel ultra complet ! ・60 images par seconde

La lutte incessante des émotions contre la raison… Dans Tales of Berseria, incarnez Velvet, une jeune femme autrefois chaleureuse qui, suite à un traumatisme survenu trois ans avant les évènements narrés dans le jeu, est désormais animée par une colère et une haine destructrices. Velvet décide de sillonner la mer avec des pirates et de les accompagner sur les nombreuses îles qui composent le Saint-Empire du Midgand au cours d’une aventure inédite développée par l’équipe prestigieuse qui se cache derrière la série des Tales of. C’est Mutsumi Inomata elle-même, à qui l’on doit les personnages de Tales of depuis très longtemps, qui a créé Velvet. ufotable, le studio d’animation japonais au style inimitable, a également donné vie aux incroyables cinématiques du jeu et nous raconte ainsi une histoire extraordinaire et riche en émotions.

Les créateurs de Little Nightmares™ I et II vous emmènent accomplir un voyage ténébreux et terrifiant. Dans ce jeu d’aventure et d’horreur, un frère et une sœur traversent l’enfer pour sauver leurs amis disparus et s’échapper de l’île qui était autrefois leur demeure.

Le cauchemar continue avec la suite palpitante et encensée par la critique de Resident Evil 7: biohazard. Plusieurs années après les événements effroyables de l’affaire Baker, Ethan Winters et son épouse Mia coulent des jours heureux dans un petit village, loin de leurs anciens cauchemars, loin de se douter que la tragédie guette à nouveau. Les joueurs sont invités à incarner Ethan une fois de plus et à vivre chaque moment de terreur dans une vue subjective sublimée par les graphismes époustouflants du RE Engine, le moteur de Capcom. Entre le retour de Chris Redfield, apparemment animé cette fois d’intentions malveillantes malgré son passé héroïque, et une horde d’ennemis inédits légendaires, telle la colossale Dame Dimitrescu qui le traque sans relâche, Ethan doit affronter des dangers inouïs alors qu’il tente de dévoiler la vérité tapie derrière ce nouveau cauchemar. La Gold Edition inclut : – Le jeu principal Resident Evil Village – Le contenu supplémentaire de l’Extension Winters – La tenue Street Wolf – L’accessoire d’arme Mr. Raccoon – Le Kit de survie – Le contenu téléchargeable du Trauma Pack (Samurai Edge – AW Model-01, filtre « Found footage » de Resident Evil 7, magnétophone de sauvegarde de Resident Evil 7, musique de salle de sauvegarde « Go Tell Aunt Rhody », accessoire d’arme Mister Everywhere, déverrouillage de la difficulté « Village des ombres », illustrations bonus « La tragédie d’Ethan Winters », rapport sur la famille Baker) Remarque : le déverrouillage de la difficulté « Village des ombres » inclus dans Trauma Pack permet d’accéder instantanément à un contenu qui peut aussi être débloqué en terminant le jeu dans n’importe quel niveau de difficulté.

Tire de la peinture, mélange les couleurs et résous des énigmes dans cette aventure pleine d’amitié et de rédemption. Évite juste de franchir ce portail qui envoie dans un autre univers et Øย ira ĆØмм 丂ยя 丂 яØยᒪ丂. Bienvenue à ChromaLabs. ㄖℕ ℝⓔㄖᵘℝ à ＣｈℝㄖΜαｔⓔ匚. ㄖℕʲㄖᵘℝ ! ｔᵘ ⓔ丂 ᵘℕⓔ Μⓔℝⓔⓛⓛⓔᵘ丂ⓔ ᑭⓔⓔ 匚ℝéαᵘℝⓔ. ⓔ ‘ℕᵠᵘèⓔ ᑭα丂 ! ｔᵘ ⓔ丂 ⓔℕ ᑭαℝαⓔ 丂é匚ᵘℝé. ‘ᵘℕⓔℝ丂 ℕ’ⓔ丂 ᑭα丂 ⓔℕ ĐαℕᎶⓔℝ. Bienvenue à ChromaTec Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d’objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers. (liste non exhaustive) *Les WorkerDroids pourraient être moins « pas meurtriers » qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Utilise tes talents aguerris de peintre et de coloriste pour résoudre volontairement les énigmes complexes du Protocole de test de ChromaTec afin d’aider la recherche sur le ChromaGun, Mark II, aussi connu sous le nom de ChromaGun 2. Merci de noter que les éléments suivants ne sont PAS des raisons valables de non-participation : Ne pas avoir participé au Protocole de test du Mark I.

(c’est-à-dire du ChromaGun 1 ; aucune connaissance préalable n’est nécessaire)

Daltonisme

(Un mode d’accessibilité pour les daltoniens est disponible sans frais supplémentaires)

Peur des oiseaux (sauf des poulets)

Peur des aimants (ce sont des couleurs, pas des aimants)

Peur d’être involontairement forcé à effectuer des tests sur une arme à feu expérimentale dont le fonctionnement repose sur les couleurs (cela n’arrivera jamais ) ChromaTec tient à t’informer de l’existence d’une prise d’une sensibilisation à caractère obligatoire à propos de l’avertissement informatif suivant :

Ne pas effectuer les tests selon les instructions fournies n’est pas conseillé.

Endommager le ChromaGun n’est pas ¢σηѕєιℓℓé.

Activer un卩ØяƗᒪ ｖя丂 ย ยƗｖя丂 卩яᒪᒪèᒪ ᒪяƗⓕ ‘丂 卩丂 ĆØ丂Ɨᒪᒪé. Bienvenue à ChromaLabs ChromaLabs est le premier et le SEUL fabricant du ChromaGun (breveté). Nos ingénieurs de classe mondiale sont tous █████████████ libres ███████████████ et █████████████████ motivés ███████████ pour ████████████████████████ assurer que nos terrains d’essai répondent aux critères suivants : Les tests sont tout risque : pas de redémarrage constant des chambres de test nécessaire.

Peinture amovible : peindre et mélanger, c’est bien, mais nettoyer, c’est encore mieux.

Trois dimensions : d’autres chambres de test sont simplement en 2D, pas les nôtres.

Puzzles avancés : énigmes de physique, мéĆƗqย丂 卩Ɨยя ｖĆé丂 мêм ยx ยƗｖя丂 卩ยｖ 卩丂 ĆØxƗ丂я 丂 ᒪ мêм яéᒪƗé ! ן’Ɨ ย мยｖƗ丂 卩я丂丂Ɨм. ⓗямgภ ❶ ภｅ ρяéᔕｅภ丅丅 яｅภ ᗪｅ 丅丅 ¢ｅᒪ.

Carmageddon fait son grand retour avec ses combats motorisés violents revisités dans un style roguelite. Adaptez-vous et améliorez votre véhicule pour massacrer des hordes de zombies post-apocalyptiques. L’héritage perdure, encore plus brutal que jamais. Le légendaire Carmageddon revient en trombe, et est repensé pour une nouvelle ère de combat motorisé. L’INTERMINABLE NUIT Nous sommes en 2050, et le monde que vous connaissiez n’est plus qu’un désert post-apocalyptique. Des hordes de créatures cauchemardesques, les Décimés, assiègent l’humanité. Chaque nuit, ils envahissent les rues, obligeant les survivants à se barricader dans les gratte-ciel où ils ont élu domicile. Votre seule échappatoire : le Carmageddon. Ces courses mortelles promettent pouvoir, prestige et prix de valeur aux participants. Plus important encore, le champion gagne le droit de tenter le périlleux voyage qui mène au spatioport par-delà les montagnes. L’unique survivant, l’ultime espoir de fuir ce monde agonisant. Aux côtés d’innombrables pilotes, vous rejoignez le Carmageddon. Vous ne disposez que d’un tas de ferraille, de carburant récupéré et d’une arme de fortune. Face à vous : des gangs rivaux comme les Autoscums et autres desperados, dans une lutte à mort. Chaque course devient l’occasion de gagner des composants et des améliorations, vous permettant de faire un pas de plus vers la grande évasion. Quand la nuit tombe, les Décimés envahissent les rues, et vous aussi. CONDUISEZ POUR SURVIVRE L’esprit originel de Carmageddon, où les véhicules sèment le chaos, a été sublimé et repensé. Nous avons conjugué passé et présent pour concevoir un combat motorisé viscéral, rapide et accessible. • 15 véhicules améliorables en traction avant, arrière ou intégrale permanente, disposant chacun d’un poids et d’une suspension uniques • Combat motorisé brutal : percutez, poussez et cognez vos rivaux • 13 classes d’armes : des fusils à pompe aux canons électriques, toutes entièrement améliorables • Plus de 80 avantages : créez des synergies dévastatrices pour dominer la course et semer la destruction sur votre passage • Météo dynamique et cycle jour-nuit : la pluie rend l’asphalte glissant, le brouillard dissimule les embuscades. • Événements d’élite et de boss : machines de guerre colossales, exécuteurs corrompus et hordes de zombies sans fin • Modèle de dégâts visuels poussé : pare-brise, capot, portières, pare-chocs et coffre se déforment, s’écrasent, se décollent et tombent. LA CAMPAGNE ROGUELITE Chaque campagne offre un parcours unique à travers une carte générée aléatoirement. Triomphez lors d’événements et écrasez vos adversaires pour remporter des crédits. Les manœuvres, comme tuer des Décimés, les drifts, les sauts et les figures rapportent aussi des récompenses. Faites preuve de stratégie pour planifier votre itinéraire afin d’atteindre les boutiques. Dans ces havres de paix, vous pouvez réparer votre véhicule, changer d’armes ou installer l’un des plus de 80 avantages à débloquer. Adaptez-vous à la difficulté qui s’intensifie et dominez les événements d’élite et les boss. Entre parcours multiples, objectifs variés, conditions météo et horaires en perpétuel changement, aucune partie ne se ressemble. Cependant, le Carmageddon ne se termine pas quand votre bolide finit en carcasse. Un autre pilote prendra le relais, et le défi reprendra de plus belle, dans une boucle roguelite typique. Gagnez des Bitcognes pour débloquer des bonus permanents et du nouveau contenu entre les parties sur le marché noir. Trouvez les synergies entre ces éléments pour créer la machine à tuer ultime : le Carmageddon est éternel. ADVERSAIRES Le Carmageddon réunit un groupe hétéroclite de maraudeurs, parias et canailles. Certains préfèrent foncer en tête de peloton. D’autres vous poursuivront et tenteront de vous éjecter de la route. D’autres encore guetteront le moment de décharger leurs armes sur votre véhicule. Certains sont plus habiles ou mieux équipés que d’autres. Vous croiserez sans doute des noms connus parmi cette racaille. Des forces de police corrompues connues sous le nom d’exécuteurs imposent leurs règles brutales à ceux épargnés par la mutation. Ils vous forceront à quitter la route pour dépouiller votre véhicule de ses composants et munitions, si vous les laissez faire. Chaque quartier de la ville est contrôlé par un adversaire particulièrement féroce, communément appelé le boss. Les boss conduisent les véhicules armés les plus imposants, les plus menaçants et les plus rapides qui soient. Le règlement du Carmageddon impose d’éliminer chacun d’entre eux pour accéder à l’étape suivante. Chaque course mettra brutalement vos compétences à l’épreuve, vous obligeant à maîtriser conduite, attaques au corps-à-corps et à distance contre un éventail diversifié et imprévisible d’ennemis. Pour y parvenir, vous devez peaufiner votre véhicule, trouver des améliorations et des armes en synergie et surtout, être un as du volant. LES DÉCIMÉS La Troisième Guerre mondiale et une série de catastrophes naturelles dévastatrices ont détruit la Terre. Au milieu du chaos, un complément alimentaire appelé MiVis fut introduit pour pallier les pénuries de nourriture, et devint omniprésent dans la vie quotidienne. Cependant, la consommation prolongée de MiVis provoqua une horrible mutation cellulaire, transformant les gens en Décimés, d’hideuses créatures sans cervelle rongées par les effets secondaires du supplément. Désormais, ils forment une masse d’êtres inconscients et très agressifs qui menacent les survivants dès que le soleil commence à se coucher. Un Décimé isolé ne fait pas le poids face à votre char de guerre. Les choses se corsent quand d’autres Décimés pointent le bout de leur nez. Percutez en trombe ces nuées d’enveloppes humanoïdes qui grouillent sur le circuit, écartez les flots de Décimés comme un Moïse motorisé ! Mais gare à l’enlisement dans le raz-de-marée : une meute de Décimés cernera votre véhicule pour le fracasser à coups de moignons sanguinolents. Sans compter les Décimés spéciaux, de monstrueuses supermutations des Décimés, déformés en créatures encore plus inhumaines. Ils peuvent exploser, vous tirer dessus à distance, bondir sur votre véhicule, ou vous réserver des surprises encore plus horribles. Ils représentent un danger réel et ont tendance à apparaître tard dans la nuit. Et puis, il y a l’abomination ultime. D’après les rumeurs, un monstre que peu ont aperçu garde l’unique col de montagne vers le salut et sera votre épreuve ultime.

Avec « Ys X: Proud Nordics+ », Falcom promet une expérience de jeu optimisée et enrichie. Parmi les nouveautés, on note des ajustements dans les équilibrages de gameplay pour rendre les combats plus fluides et stratégiques. Un mode « Hardcore » fait également son apparition, destiné aux joueurs en quête de défis plus corsés. Cette version améliorée inclut aussi de nouveaux contenus narratifs, à commencer par des quêtes secondaires inédites et des scènes supplémentaires qui approfondiront les relations entre les personnages principaux, notamment Adol Christin et Karja Balta. En plus des ajouts de contenu, « Ys X: Proud Nordics+ » bénéficie d’une mise à jour graphique visant à améliorer les détails des environnements et des modèles de personnages. Le jeu proposera un mode performance pour un framerate plus stable.

Dans Calamity Angels: Special Delivery, les joueurs dirigent un groupe hétéroclite de livreurs qui devront non seulement livrer des commandes, mais aussi maintenir leur équipe en forme. Si l’humeur des membres de l’équipe vacille, ils risquent d’ignorer vos instructions, mais leur imprudence peut parfois se transformer en victoire inattendue lors des combats. Le jeu invite également les joueurs à consulter le Bulletin d’Affichage pour découvrir les livraisons en attente. Il faudra inspecter minutieusement chaque colis, les emballer correctement (aucun espace vide n’est toléré !) et choisir l’équipe équipée du matériel idéal pour un dépôt réussi. Chaque livraison effectuée rapporte des récompenses bien méritées, récompensant ainsi la précision et la rapidité des joueurs. Le gameplay intègre une mécanique originale : une roulette détermine le prochain mouvement, et si la chance tourne mal, il se peut que vous deviez affronter un boss imprévu avant de pouvoir finaliser votre livraison. Le tout est relevé par un style artistique adorable et cartoon, apporté par Kei Nanameda, célèbre pour ses contributions à Mary Skelter et Death end re;Quest. Son travail injecte une dose d’humour et de fraîcheur dans cet univers de livraison où chaque colis est une nouvelle aventure.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown est un jeu de survie stratégique où le destin d'un vaisseau emblématique repose entre vos mains. Prenez les commandes, gérez vos ressources et prenez des décisions difficiles. Parviendrez-vous à ramener l'équipage à bon port ? Scénarios de type « et si ? » Vous êtes-vous déjà demandé ce qui serait arrivé si le capitaine Janeway n'avait pas pris les mêmes décisions ? Si un membre d'équipage important avait suivi un autre chemin ? Ou si l'équipage de l'USS Voyager avait accepté d'utiliser la technologie borg afin d'améliorer ses chances de survie ? Ne vous posez plus de questions : Star Trek: Voyager – Across the Unknown met le destin de l'USS Voyager entre les mains du joueur. Prenez des risques ou privilégiez la prudence. Faites preuve de diplomatie ou faites parler les phaseurs. Développez des technologies dédaignées par l'équipage. Attention, toutefois… Vous devrez composer avec les conséquences de vos actions ! Les éléments roguelike du jeu vous mettront face à diverses situations où le moindre faux pas pourra mettre même les personnages les plus emblématiques en danger de mort. Gestion globale du vaisseau et avancées technologiques Après avoir été déplacé de force vers le quadrant delta, l'USS Voyager, gravement endommagé, doit absolument entamer des réparations et procéder à une réfection interne. Remettez des pièces détruites en service, assurez le fonctionnement du système de survie, maintenez le niveau des réserves d'énergie et lancez des chantiers. Systèmes, quartiers de l'équipage, installations de production ou de recherche… Vous devrez choisir ce qui doit être construit et à quel moment afin de vous assurer que le vaisseau puisse effectuer son périlleux voyage. Facilitez les recherches dans différents secteurs. De nouvelles technologies et une disposition optimisée permettront non seulement de renforcer le vaisseau, mais aussi le moral de l'équipage. Des possibilités de recherche plus étranges et plus dangereuses s'offriront aussi à vous, comme les technologies des Borgs. En tant que capitaine, c'est vous qui déciderez de profiter de leurs bénéfices potentiels ou de vous écarter des menaces qu'elles représentent. Exploration et obtention de ressources Le quadrant delta regorge de dangers et d'occasions qui n'attendent que votre équipage. Analysez divers corps célestes pour identifier les précieuses ressources qui vous permettront de continuer l'aventure. Votre voyage sera ponctué de points d'intérêt et d'événements étranges, mais prenez garde : le quadrant delta est tout aussi prompt à récompenser l'audace qu'à punir la témérité. En tant que capitaine, c'est vous qui déciderez des approches et des trajectoires qu'adoptera le vaisseau. Combat et missions d'exploration L'USS Voyager verra ses pérégrinations émaillées d'affrontements avec d'autres vaisseaux et de missions visant à explorer des planètes ou des installations spatiales. Ces missions nécessiteront une équipe dont vous pourrez déterminer la composition en fonction des talents de chacun de vos membres d'équipage. Sans doute vaudra-t-il mieux préférer des compétences complémentaires, mais la décision vous reviendra. Prenez en main le destin de ses membres en minimisant les risques encourus, en fonçant tête baissée ou en adoptant une approche scientifique… À vous de voir. Si la diplomatie vient à échouer, l'USS Voyager combattra sous votre commandement. Donnez vos ordres depuis la passerelle, effectuez des manœuvres offensives et défensives, ciblez l'ennemi et utilisez votre armement spécial. Utilisez les compétences individuelles de l'équipage au moment opportun et assignez-le aux postes adéquats pour remporter la victoire. Caractéristiques Scénarios de type « et si ? » et trame narrative : le moyen ultime de laisser votre empreinte sur les célèbres aventures de l'USS Voyager. Gestion de vaisseau complexe : Réparez, construisez et entretenez votre vaisseau pour assurer l'efficacité de l'équipage et des systèmes. Exploration et prise de décisions : Le quadrant delta est un endroit aussi passionnant que dangereux et dont l'exploration demandera une détermination certaine. Combat et missions d'exploration : Exploitez les capacités de votre équipage afin de minimiser les risques des missions d'exploration et de remporter les affrontements entre vaisseaux.

le moyen ultime de laisser votre empreinte sur les célèbres aventures de l’USS Voyager. Gestion de vaisseau complexe : Réparez, construisez et entretenez votre vaisseau pour assurer l’efficacité de l’équipage et des systèmes.

Réparez, construisez et entretenez votre vaisseau pour assurer l’efficacité de l’équipage et des systèmes. Exploration et prise de décisions : Le quadrant delta est un endroit aussi passionnant que dangereux et dont l’exploration demandera une détermination certaine.

Le quadrant delta est un endroit aussi passionnant que dangereux et dont l’exploration demandera une détermination certaine. Combat et missions d’exploration : Exploitez les capacités de votre équipage afin de minimiser les risques des missions d’exploration et de remporter les affrontements entre vaisseaux.

La peur revient dans cette expérience d’horreur et de survie encensée, qui insuffle un souffle nouveau à la série Resident Evil avec son passage spectaculaire à la vue subjective. Ethan Winters, le protagoniste, est un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires. Sur la piste de son épouse disparue, il arrive à une maison de Louisiane apparemment abandonnée. Les horreurs qui grouillent entre ces murs vous feront connaître une terreur indicible… Profitant de la puissance du RE Engine de Capcom, Resident Evil 7 offre un niveau d’immersion inégalé, qui rend l’horreur époustouflante aussi intime que personnelle. La Gold Edition inclut : – Le jeu principal Resident Evil 7 biohazard – Les Vidéos interdites Vol. 1 – Les Vidéos interdites Vol. 2 – Le chapitre Pas un héros – La Fin de Zoé – Le contenu téléchargeable du Pack de survie (Boîte de fournitures x 6, Pièces x 5, déverrouillage instantané de la difficulté « Survie ») Remarque : Le déverrouillage de la difficulté « Survie » inclus dans le Pack de survie permet d’accéder instantanément à un contenu qui peut aussi être débloqué en terminant le jeu dans n’importe quel niveau de difficulté.

Voyagez dans le monde des esprits avec Death Howl, un jeu de deck building façon Souls-like. Fabriquez des cartes et récupérez des totems pour vaincre les esprits qui rôdent. Découvrez l’histoire d’une mère en deuil qui tente de défier la mort pour ramener son fils à la vie. Dans des mythiques contrées oubliées, Ro, chasseuse d’une petite tribu, est accablée par le chagrin suite à la mort de son fils bien-aimé. Guidée par des voix d’un autre monde, elle se rend dans le royaume des esprits dans l’espoir de le ramener. Death Howl est un récit sur le thème du deuil, de la guérison et de la résilience. Dans la peau de Ro, vous devrez affronter des esprits implacables lors de combats au tour par tour qui mettront à l’épreuve votre sens tactique et votre capacité d’adaptation. Pour réussir, vous devez créer et maîtriser de puissants decks de cartes et utiliser des totems chamaniques, tout en découvrant des histoires et des secrets oubliés qui façonnent le destin de Ro. Explorez le royaume des esprits et rassemblez des ingrédients de chaque région pour fabriquer des cartes. Découvrez des totems chamaniques pour améliorer votre deck et lancer des sorts de mêlée ou à distance, afin d’équilibrer vos compétences offensives et défensives. Chaque nouvelle carte vous permet de personnaliser votre style tactique, tout en vous préparant pour votre prochaine rencontre mortelle. Affrontez de nombreux esprits étranges et tourmentés lors de batailles en grille, où chaque déplacement est crucial. Mettez votre perspicacité à l’épreuve en affrontant des types d’ennemis uniques et des boss puissants. Devenez plus fort, adaptez votre deck et choisissez vos batailles tandis que vous explorez des terres sinistres comme la Forêt des ombres hurlantes ou les Prairies des mirages. Participez au voyage spirituel d’une mère en deuil, où chaque étape révèle une part de son histoire, sur les thèmes de l’amour, de la perte et du chemin vers l’acceptation. Découvrez les richesses oubliées d’un monde mystérieux, où l’obscurité murmure des secrets et vous invite à retrouver des souvenirs enfouis.