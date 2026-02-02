Le jeu de plateforme Cloudberry Kingdom, initialement sorti sur Wii U en 2013, fait son retour après plus d’une décennie d’absence. RedoApps prend désormais en charge l’édition du titre en autopublication, remplaçant Ubisoft qui s’était occupé de la version Wii U originale. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch dès le 2 février 2026 au prix de 14,99 euros.

Cette nouvelle mouture conserve l’expérience de jeu originale tout en bénéficiant d’une résolution améliorée pour s’adapter aux standards actuels. Les joueurs retrouveront les sensations familières du titre avec ses sauts, propulsions au jetpack et wheelies, dans un univers où chaque action procure à la fois une impression de nouveauté et de confort nostalgique.

L’histoire met en scène Bob, le courageux héros de Cloudberry Kingdom, confronté aux menaces du redoutable King Kobbler qui cherche à plonger le royaume dans le chaos. Avec la princesse en danger et l’avenir du royaume en jeu, Bob doit se lancer dans une quête épique pour sauver la situation et affronter les sbires de King Kobbler contre vents et marées.

Le cœur du jeu repose sur la génération procédurale de niveaux, offrant des défis de plateforme infinis qui ne se répètent jamais à l’identique. Cette mécanique garantit une rejouabilité importante puisque chaque partie propose une configuration unique de plateformes et d’obstacles. Le mode Histoire permet de suivre la quête épique de Bob à travers le royaume, en affrontant les serviteurs de King Kobbler et en surmontant des obstacles apparemment insurmontables.

Le mode Free Play offre aux joueurs la possibilité de personnaliser leurs propres niveaux et de défier leurs amis à battre leurs créations. Cette dimension créative ajoute une couche de personnalisation et de compétition amicale au jeu. L’Arcade Mode propose quant à lui une variété de mini-jeux et d’épreuves contre-la-montre conçus pour pousser les capacités de plateforme des joueurs à leurs limites, testant leur maîtrise et leur précision.

Cloudberry Kingdom intègre également des fonctionnalités multijoueurs permettant de s’associer avec des amis en mode coopératif ou de s’affronter dans des défis compétitifs palpitants. Cette dimension sociale enrichit l’expérience en offrant différentes façons d’aborder le jeu selon les préférences des joueurs.

La personnalisation du personnage principal constitue un autre aspect du titre, avec la possibilité d’habiller Bob avec une variété de costumes et d’accessoires selon les goûts de chacun. Cette touche esthétique permet aux joueurs d’exprimer leur style tout en progressant dans l’aventure.