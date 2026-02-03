En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Dispatch, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Dispatch est un jeu à l’humour décapant sur des super-héros en milieu professionnel au cœur du Los Angeles contemporain. Imaginé par les créateurs de Tales from the Borderlands et de The Wolf Among Us, il s’appuie sur un casting prestigieux réunissant Aaron Paul, Laura Bailey et Jeffrey Wright.

Remarque : Certains contenus à caractère adulte de la version originale de Dispatch ont été modifiés.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Méca Man, dont l’exo-armure a été détruite lors d’un affrontement contre son pire ennemi. Privé de ses pouvoirs, il est contraint d’accepter un poste au centre de super-héros… derrière un bureau.

Prenez la tête d’un groupe d’anciens super-méchants en quête de rédemption. Faites évoluer vos recrues tout en gérant les relations au bureau, et réparez votre armure pour assouvir votre soif de vengeance !

Façonnez le récit

Dans Dispatch, chacune de vos décisions impacte le cours de l’histoire. Que ce soit lors d’échanges autour de la machine à café ou en situation de crise sur le terrain, vos choix influencent vos relations avec les héros, leur loyauté et le destin de votre personnage.

Coordonnez les missions

Gérez les urgences depuis la carte des interventions et déployez les héros appropriés… ou non. Évaluez les risques par rapport aux récompenses, mais gardez à l’esprit que vos décisions auront des répercussions sur votre équipe et sur toute la ville.

Gérez votre équipe

Un héros ne se résume pas à ses pouvoirs. Chacun a ses failles, ses caprices et son passé à prendre en compte pour maintenir la cohérence au sein de l’équipe. Améliorez leurs compétences et débloquez des capacités pour renforcer leur efficacité sur le terrain.

Entre humour, stratégie et narration interactive, Dispatch redéfinit le sens du mot « héroïsme », qu’on porte une cape ou qu’on soit coincé derrière un écran.

Avec une distribution exceptionnelle issue de tous les horizons du divertissement: