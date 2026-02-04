Deux nouveaux titres classiques Game Boy viennent d’arriver sur le service Nintendo Switch Online avec Yoshi et Balloon Kid. Ces deux jeux sont accessibles aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Switch classique pour tous les abonnés actifs, via l’application « Game Boy – Nintendo Classics » téléchargeable depuis le Nintendo eShop.

Balloon Kid est le plus ancien des deux, ayant fait ses débuts en 1990. Yoshi n’est pas très loin derrière puisqu’il est apparu peu après, en 1991 au Japon et 1992 en Occident. Le jeu développé par Game Freak propose une expérience action-puzzle mettant en vedette le fidèle compagnon de Mario.

Dans Yoshi, le personnage éponyme a été emprisonné dans un œuf et il pleut désormais des Goombas, Bloopers et Boo Buddies. Les joueurs doivent aider Mario à stopper l’invasion aérienne en attrapant les créatures qui tombent sur des plateaux. Le principe consiste à empiler deux créatures identiques pour les faire disparaître, ou à capturer tout le groupe entre des coquilles d’œuf. Lorsque les coquilles correspondent, Yoshi éclot et le score augmente. L’action s’intensifie progressivement à mesure que les personnages tombent de plus en plus vite. Pour sauver la situation, il faut permuter et mélanger stratégiquement tout en évitant que les piles ne deviennent trop hautes.

Balloon Kid raconte l’histoire touchante d’Alice et de son petit frère Jim qui vivent dans la petite ville de Pencilvania. Les deux enfants adorent jouer avec des ballons et passent d’innombrables journées à remplir le ciel de leurs créations colorées. Un jour, Jim a gonflé tous ses ballons et les a attachés ensemble pour créer un magnifique arc-en-ciel de ballons dans le ciel. Mais soudain, un vent violent est arrivé et a emporté Jim au loin.

Les joueurs incarnent Alice dans sa mission de sauvetage de son frère. Il faut flotter à travers huit stages différents en suivant la traînée de ballons laissée par Jim. L’objectif consiste à collecter autant de ballons que possible pour gagner des bonus. Le gameplay teste les compétences de pilotage pour éviter les ennemis, avec la possibilité de lâcher les ballons pour affronter les adversaires au sol. Le mode Balloon Trip permet de rivaliser pour obtenir le meilleur score et grimper dans les classements.

Balloon Kid représente la suite portable de Balloon Fight sur NES, adaptant et enrichissant le concept original pour l’expérience Game Boy.