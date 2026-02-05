Bandai Namco Entertainment Europe annonce aujourd’hui CAPTAIN TSUBASA 2 : WORLD FIGHTERS, le prochain épisode de l’incroyable aventure de Tsubasa, attendu pour 2026. La bande-annonce dévoile toute l’intensité des matchs, avec encore plus d’équipes et de personnages qu’auparavant : 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées sur le terrain. Des challengers du monde entier, y compris des équipes absentes du précédent opus ainsi que des personnages inédits, s’affrontent dans une animation spectaculaire, portant l’excitation de ces moments uniques, à un tout autre niveau. CAPTAIN TSUBASA 2 : WORLD FIGHTERS sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam.

CAPTAIN TSUBASA 2 : WORLD FIGHTERS invite les fans à suivre leur propre voie vers la victoire en créant leur personnage et en rejoignant Tsubasa dans sa quête. Les joueurs forgeront de nouvelles amitiés, affronteront de nouveaux rivaux et ramèneront le trophée à la maison. Les actions sur le terrain ont été considérablement améliorées pour ce nouvel opus. Des super techniques inédites intensifient chaque phase de jeu, permettant aux joueurs de dominer le terrain via des passes, des dribbles, des tacles ou en contrant avec leurs propres mouvements spéciaux. Même l’arrêt des tirs au but devient plus stratégique grâce à un nouveau système opposant gardien et attaquant, permettant aux deux joueurs de vivre des tirs époustouflants et de contrer via des arrêts spectaculaires, issus de la série originale.