Embarquez pour un voyage à travers le temps dans un monde magnifique créé à la main avec l’un des classiques les plus appréciés de DRAGON QUEST, «réimaginé» pour une nouvelle génération.



DRAGON QUEST VII Reimagined, le remake ambitieux du titre des années 2000, DRAGON QUEST VII: Fragments of the Forgotten Past, est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam® et le Microsoft Store sur Windows.

Dans DRAGON QUEST VII Reimagined, les joueuses et les joueurs embarquent pour l’aventure d’une vie aux côtés d’un jeune héros et de ses amis d’enfance, chassés de l’île paisible où ils vivent. Renvoyés loin dans le temps par une ancienne tablette, ils découvrent que des forces maléfiques ont scellé des contrées entières. À mesure qu’ils trouvent d’autres fragments de la tablette et ouvrent de nouvelles voies vers le passé, ce qui n’était au départ qu’une quête de réponses se transforme en un combat pour le destin de leur monde, plus vaste et plus beau qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

DRAGON QUEST VII Reimagined s’appuie sur le jeu original pour offrir un RPG moderne à une nouvelle génération. Les personnages emblématiques d’Akira Toriyama sont réinterprétés dans un style 3D artisanal, accompagné d’environnements et de donjons inspirés des dioramas. L’histoire reste fidèle à l’original tout en proposant une expérience plus fluide et une profondeur narrative enrichie grâce à des quêtes annexes, des histoires et des mini-jeux. Le système de combat devient plus dynamique, avec des nouveautés majeures telles que « double emploi », la possibilité d’utiliser deux vocations simultanément, la compétence « frénésie » et une nouvelle vocation de Maître des Monstres permettant d’invoquer des monstres.

Caractéristiques principales :

Une esthétique artisanale Les personnages initialement conçus par le mangaka de renommée internationale Akira Toriyama ont été réimaginés dans un charmant style en 3D, pour lequel des vraies poupées ont été créés. Quant aux environnements et aux donjons, ils ont aussi été repensés avec un style fait main évoquant les dioramas, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de la série DRAGON QUEST.

Histoire améliorée Le scénario de DRAGON QUEST VII Reimagined reste fidèle à celui du jeu original, tout en y apportant des améliorations qui rendront l’histoire plus simple à suivre. En parallèle de la quête principale, les joueurs pourront aussi profiter de nombreuses quêtes secondaires, histoires et mini-jeux optionnels.

Système de combat captivant Le système de combat au tour par tour a été entièrement repensé, intégrant modifications significatives pour offrir des combats plus dynamiques et haletants. Les joueurs découvriront notamment un système de vocation mis à jour qui comprend une mécanique « Double emploi », permettant aux joueurs d’utiliser deux vocations à la fois, une capacité « Frénésie » activable quand un personnage commence à s’énerver, et une nouvelle vocation « Maître des monstres » qui donne accès à l’avantage « Soutien monstre » afin d’invoquer des monstres puissants qui attaqueront les ennemis.

Personnages mémorables Les joueurs voyageront aux côtés de personnages comme Killyan, le prince de Melyor, et Maribel, la fille d’un maire, ainsi qu’avec de nombreux autres alliés et ennemis.

Des heures d’exploration Il sera possible de déverrouiller, étendre et arpenter de nombreux mondes en collectant des fragments et en complétant des tablettes anciennes. Ces mondes variés abritent un grand nombre de villes animées à visiter, de donjons complexes à explorer, de quêtes à compléter et bien plus encore.

Améliorations de confort de jeu De nombreuses améliorations de confort de jeu ont été intégrées pour rendre les parties plus agréables, notamment grâce à une IU repensée qui permet de retrouver les informations plus facilement.



Les joueurs peuvent essayer gratuitement la démo de DRAGON QUEST VII Reimagined sur toutes les plateformes et poursuivre leur aventure dans le jeu complet en transférant leurs données de sauvegarde. Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde issues de la démo et qui jouent à la version complète recevront en cadeau un costume unique pour Maribel, la Robe d’intérieur, à utiliser dans le jeu.

Les joueurs qui préachètent le jeu recevront un bouclier Gluant unique à chaque plateforme. De plus, la version Digital Deluxe de DRAGON QUEST VII Reimagined disponible à 84.99€, donne accès au costume de loup blanc pour Raph et à 3 packs de contenu téléchargeable :