En décembre dernier, nous avions appris que le Hollow Knight original recevrait sa propre édition Nintendo Switch 2 à un moment donné en 2026. Dans le plus pur style de Team Cherry, le silence radio a régné depuis lors, mais une classification PEGI nouvellement apparue suggère que la sortie pourrait être plus proche que prévu initialement.

Comme repéré sur le site officiel du PEGI, la Switch 2 a été ajoutée à la liste des plateformes pour Hollow Knight, sous la classification d’âge « 7 » du jeu original. La classification cite « une violence modérée envers des personnages fantastiques et des images ou sons susceptibles d’effrayer les jeunes enfants » comme raison de cette classification, ce qui n’a rien de surprenant pour quiconque a déjà mis les pieds dans Deepnest.

L’autre élément notable est que la version Switch 2 est accompagnée d’une date de sortie fixée au 5 février 2026, soit aujourd’hui même. Le PEGI pourrait avoir divulgué par inadvertance un shadow drop prévu durant le Partner Nintendo Direct d’aujourd’hui. Quoi qu’il arrive, il semble qu’Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition sera certainement présenté durant la vitrine de trente minutes qui débute aujourd’hui à 6h PT / 15h.

Bien entendu, cela pourrait ne rien signifier et il se peut qu’il reste encore des mois avant de pouvoir replonger dans Hallownest. Les classifications PEGI ont l’habitude d’apparaître soudainement avec une « date de sortie » qui semble correspondre à la date d’ajout de la classification plutôt qu’à la date de sortie effective du jeu. On peut citer l’exemple de Hi-Fi Rush et sa date Switch du 15 janvier apparue le mois dernier, qui ne correspondait pas à une sortie réelle.

Mais il est difficile d’ignorer qu’un Partner Direct a lieu précisément aujourd’hui, et un shadow drop pour ce type de projet pourrait effectivement être envisageable. Team Cherry n’est pas étranger aux annonces surprises et aux communications de dernière minute, ce qui rend ce scénario plausible malgré l’absence de confirmation officielle.

Pour rappel, Team Cherry a confirmé que Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition proposera « des modes haute fréquence d’images, des résolutions supérieures et de nombreux effets graphiques additionnels ». Cette édition améliorée sera disponible gratuitement sous forme de mise à niveau pour tous ceux qui possèdent la version Switch originale, une générosité appréciable de la part du studio indépendant australien.

Les améliorations techniques promises devraient permettre aux joueurs de découvrir ou redécouvrir Hallownest dans des conditions optimales, exploitant pleinement les capacités accrues de la Switch 2. Les modes haute fréquence d’images garantiront une fluidité accrue lors des combats de boss exigeants et des séquences de plateforme précises qui caractérisent le jeu.

Il faudra attendre la diffusion du Partner Direct pour savoir si cette classification PEGI correspond effectivement à un lancement surprise imminent ou s’il ne s’agit que d’une procédure administrative sans lien avec une sortie imminente. Dans tous les cas, l’apparition de cette classification confirme que le travail sur l’édition Switch 2 progresse et que la sortie ne devrait plus tarder, que ce soit aujourd’hui ou dans les semaines à venir.