PQube, le développeur Denki et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie en septembre 2026 d’une édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch de Sniper Dan.

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les fusils de précision. Sniper Dan en possède un, et il l’utilise pour le bien de tous. Découvrez une version ludique et créative du genre « objets cachés ».

Sniper Dan est une approche audacieusement absurde et saine de la précision à longue distance, où l’objectif n’est pas de vaincre des ennemis, mais de résoudre des problèmes du quotidien à une distance raisonnable. Avec ses mondes 3D colorés, son humour doux et son absence totale de violence, le jeu invite les joueurs de tous âges à ralentir, à observer leur environnement et à profiter de la simple satisfaction de remettre les choses en état de marche.

Gary Penn, directeur de jeu chez Denki, écrit : « Nous avons désespérément besoin de plus de jeux absurdes dans le monde. Sniper Dan existe parce que nous voulions mélanger des éléments qui n’ont clairement rien à voir entre eux, pour nous plonger dans un joyeux non-sens et partager quelque chose qui fait simplement rire les gens. » Gary poursuit en disant : « C’est un mélange de Où est Charlie et Point Blank, alimenté par des mondes animés, un chaos cartoonesque et un amour profond pour une normalité absurde. Trouver un éditeur qui comprenne cela a été une véritable victoire. »

Le charme et le design comique caractéristiques de Denki transparaissent dans chaque projet, mêlant la résolution de puzzles visuels à la rapidité et au côté spectaculaire des jeux de tir de type arcade. PQube vous propose de découvrir l’approche unique de Dan en matière de résolution de problèmes dès cette année.

Caractéristiques principales :

Des outils ridicules. Des intentions louables.

Utilisez un fusil de sniper pour résoudre les problèmes quotidiens. Pas de danger. Pas de drame. Juste des problèmes à résoudre à longue distance.

Un jeu d’objets cachés à travers une lunette de sniper.

Scannez des scènes 3D animées, repérez ce qui ne va pas et résolvez le problème d’un seul tir parfaitement ciblé.

Problèmes absurdes. Précision sérieuse. Zéro violence.

Réparez des panneaux, serrez des boulons, faites éclater des ballons et allumez des feux d’artifice. Personne n’est blessé. Jamais.

Chaque mission est un petit mystère.

Déchiffrez des indices cryptiques, fouillez les lieux et déterminez ce qui doit réellement être réparé.

Un monde 3D ludique plein de moments à partager.

Des situations absurdes, des missions secrètes et plein de moments « mais qu’est-ce que… ? » à découvrir et à partager.

Développez votre entreprise, un tir à la fois.

Gagnez de l’argent et de la réputation, améliorez votre fusil, décorez votre bureau et développez votre activité.

Des centaines de missions absurdes dans des lieux animés.

Grâce à des solutions dynamiques, les missions changent à chaque fois que vous jouez.