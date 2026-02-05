Lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, MachineGames a annoncé qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien™ sortirait le 12 mai 2026 sur Nintendo Switch™ 2. Bethesda Game Studios a révélé que Fallout 4: Anniversary Edition serait disponible sur cette plateforme le 24 février 2026, tout en dévoilant que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sortirait sur Nintendo Switch™ 2 en 2026.

Que ce soit pour explorer les jungles du Pérou dans la peau d’Indiana Jones™ ou arpenter les Terres désolées post-nucléaires de Fallout 4: Anniversary Edition, les propriétaires de Nintendo Switch™ 2 pourront prochainement retrouver de nombreux jeux à succès.

Retrouvez plus d’informations sur chaque titre ci-dessous.

Indiana Jones et le Cercle Ancien™

En collaboration avec Lucasfilm Games, MachineGames lancera Indiana Jones et le Cercle Ancien™ sur Nintendo Switch™ 2 le 12 mai 2026.

Ce jeu d’action-aventure cinématique primé permet aux joueurs de se glisser dans la peau du célèbre archéologue pour vivre une aventure d’Indiana Jones authentique qui se déroule en 1937, entre Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue™ et Indiana Jones et La Dernière Croisade™.

Les joueurs pourront utiliser le fouet et l’intelligence d’Indy au fil de l’intrigue, en explorant un monde plein d’aventures, d’action immersive et d’énigmes déroutantes. Grâce à la prise en charge des commandes par mouvements sur la Nintendo Switch™ 2, l’immersion est plus intense que jamais lors des infiltrations, des combats et des phases de réflexion, qui opposeront les aventuriers à des forces sinistres à travers le monde.

Les précommandes sont ouvertes sous forme de carte de jeu physique en magasin et en version numérique sur le Nintendo eShop, permettant aux fans de choisir un format avant de lancer leur expédition. Le DLC narratif Indiana Jones et le Cercle Ancien™: L’Ordre des Géants sera également disponible en version numérique sur Nintendo Switch™ 2 le 12 mai.

Fallout 4: Anniversary Edition

Bethesda Game Studios a annoncé que Fallout 4: Anniversary Edition, qui comprend les six extensions officielles et plus de 150 éléments du Creation Club, sortirait sur Nintendo Switch™ 2 le 24 février 2026.

Aboutissement d’une décennie de souvenirs et d’aventures dans ce jeu de rôle primé, Fallout 4: Anniversary Edition représente la version la plus complète de Fallout 4 pour les néophytes comme pour les joueurs expérimentés. L’action se déroule dans un Boston post-nucléaire, où les joueurs devront récupérer des ressources, utiliser des armes, construire des éléments et forger des alliances pour remodeler les Terres désolées, ainsi que ce qu’il reste de la civilisation.

Le jeu sortira sur Nintendo Switch™ 2 le 24 février en version numérique. Les précommandes sont ouvertes.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

La plus grande surprise de l’an dernier débarque sur d’autres plateformes. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sera disponible sur Nintendo Switch™ 2 dans le courant de l’année, permettant pour la première fois aux joueurs d’explorer Cyrodiil sur une console Nintendo.

Grâce à Bethesda Game Studios, en partenariat avec la talentueuse équipe de Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Jeu de l’année 2006, se refait une beauté pour proposer un gameplay amélioré et des visuels somptueux. Découvrez un univers foisonnant dans lequel de nombreux éléments ont été méticuleusement recréés à la main, des systèmes de montée de niveau à la création de personnages, en passant par les animations de combat, les menus du jeu, et bien plus encore.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Après la sortie de l’édition numérique de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch™ 2 l’an dernier, Bethesda Game Studios a confirmé qu’une édition physique (code dans la boîte) sortirait le 28 avril 2026.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition comprend le jeu de base et les trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire. Sur Nintendo Switch™ 2, les joueurs bénéficieront d’une résolution améliorée, de temps de chargement raccourcis, d’une optimisation des performances, d’une prise en charge du mode souris pour la manette Joy-Con™ 2, de commandes par mouvements, d’une prise en charge des amiibo, et bien plus encore, pour exploiter pleinement les fonctionnalités de la plateforme. Cette édition proposera du contenu Nintendo exclusif issu de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, notamment l’Épée de Légende, le Bouclier hylien et la Tunique du champion.