Lors de la présentation Nintendo Direct d’aujourd’hui, Capcom un des éditeurs majeurs dans le domaine du jeu vidéo, a dévoilé des informations concernant sa gamme de titres à venir. Des démos pour PRAGMATA™ et Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection sont disponibles dès ce 5 février 2026 sur plusieurs plateformes. De toutes nouvelles séquences de gameplay de Resident Evil™ Requiem ont été présentées sur Nintendo Switch™ 2, ainsi qu’une figurine amiibo™ représentant Leon S. Kennedy.

La démo gratuite de PRAGMATA sort aujourd’hui sur consoles

La démo « Sketchbook » de PRAGMATA arrive aujourd’hui sur consoles. Cette démo publique gratuite transporte les joueurs dans une station de recherche lunaire glaciale dans un futur proche. Dans ce jeu d’action-aventure futuriste, le voyageur spatial Hugh et l’androïde Diana unissent leurs forces pour trouver un moyen de retourner sur Terre après que l’IA de la station les ait identifiés comme menaces et ait envoyé des robots ennemis pour les « neutraliser ».

Dans la démo, les joueurs peuvent découvrir pour la première fois sur console le combat et l’exploration uniques de ce titre très attendu. Afin de profiter pleinement de l’expérience exaltante que procure la fusion entre piratage et tir, les joueurs sont encouragés à terminer plusieurs fois la démo. En effet, cet avant-goût du jeu final regorge de surprises amusantes, notamment des fonctionnalités cachées que les joueurs ne découvriront qu’après plusieurs parties.

La démo « Sketchbook » de PRAGMATA est disponible dès aujourd’hui sur consoles sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store et le Xbox Store. La démo est toujours disponible sur PC (Steam).

PRAGMATA sortira le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les précommandes sont déjà disponibles et incluent en bonus le costume Neo Bushido sur le thème des samouraïs pour Hugh et le costume Neo Kunoichi inspiré des ninjas pour Diana. Une figurine amiibo de Diana sortira également à la même date et sera compatible avec la version Nintendo Switch 2.

La démo « Sketchbook » de PRAGMATA ne prend en charge que le doublage vocal en anglais et en japonais. Le jeu final est doublé en français. Certaines fonctionnalités de la démo peuvent également différer de celles du jeu complet.

L’aventure débute grâce à la démo gratuite de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Les joueurs peuvent courir au secours d’un monde au bord de l’effondrement grâce à la démo gratuite de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Xbox Store et sur PC (Steam). Se déroulant plusieurs siècles après la Guerre de la Faille, le pays de Vermeil fait face à une crise sans précédent alors que les monstres sont en voie d’extinction et que l’ordre naturel commence à s’effondrer. Les joueurs se lancent dans une nouvelle aventure dans la célèbre série de RPG au tour par tour de Capcom, forgeant des liens avec les Monsties et façonnant l’héritage qu’ils transmettront grâce à des systèmes tels que le Rite de transmission et la restauration d’habitat.

La démo comprend les premiers chapitres du jeu, et les données sauvegardées peuvent être transférées vers le jeu complet qui sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Version d’essai, les joueurs peuvent modifier l’apparence du héros à leur guise et autant de fois qu’ils le souhaitent ! Les joueurs vont également découvrir les nouveaux systèmes de combat, tels que la jauge d’âme de Wyverne et les ruées synchronisées, et expérimenter les tâches d’un Ranger, telles que la restauration d’habitat. Les précommandes sont disponibles, avec en bonus, l’armure spéciale Reine Azurécaille pour Eleanor. Les amiibo pour Ratha, Ratha V et Rudy sont également disponibles, ce qui permettra de débloquer des tenues supplémentaires dans le jeu dès sa sortie.

L’horreur guette les joueurs au tournant dans Resident Evil Requiem le 27 février 2026.

Le Nintendo Direct d’aujourd’hui a été l’occasion de découvrir de toutes nouvelles séquences de gameplay de la version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem, le neuvième opus de la célèbre saga du survival horror, qui sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam et Epic Games Store) et GeForce NOW le 27 février 2026. Des moments d’action palpitants et périlleux attendent le légendaire agent Leon S. Kennedy et une expérience de survival horror glaçante avec l’analyste du FBI Grace Ashcroft, attendent les joueurs qui pourront à tout moment profiter de l’expérience en 1ère ou en 3ème personne, à leur convenance.

Cet été seront disponibles les tout premiers amiibo Resident Evil (Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy). Les précommandes pour les éditions Deluxe et Standard de Resident Evil Requiem sont déjà disponibles. L’édition Deluxe comprend le jeu de base de l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs et bien plus encore !

Resident Evil Requiem est un survival horror entièrement doublé en plusieurs langues dont le français, prévu le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam et Epic Games Store).