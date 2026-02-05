Les ventes physiques de Code Vein II au Japon ont enregistré une chute de 75 pour cent par rapport à l’original lors de sa semaine de lancement. Bien que les ventes digitales devraient être supérieures à celles du premier opus, la baisse reste considérable. Il est difficile d’identifier précisément la cause de cet effondrement, mais les fans du genre préfèrent peut-être attendre Nioh 3, sachant que le jeu original s’était vendu plutôt décemment à l’époque.

Code Vein II sur PlayStation 5 s’est classé en première position des charts avec 14 452 exemplaires vendus pour sa semaine de lancement du 26 janvier au 1er février 2026. Ce démarrage en retrait marque un contraste frappant avec la performance du premier Code Vein, suggérant soit un désintérêt du public japonais pour cette suite, soit une concurrence accrue dans le segment des action-RPG de type souls-like.

Mario Kart World conserve sa deuxième place sur Switch 2 avec 12 445 unités vendues, portant son total cumulé à 2 805 146 exemplaires. La baisse hebdomadaire se limite à 10 pour cent, témoignant de la stabilité remarquable du titre phare de Nintendo qui continue d’attirer les acheteurs huit mois après son lancement début juin 2025.

Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition se maintient en troisième position avec 9 941 ventes hebdomadaires et atteint 52 918 unités au total depuis sa sortie mi-janvier. La version Switch originale du jeu reste solide en quatrième place avec 9 042 exemplaires vendus, portant son total cumulé à un impressionnant 8 362 221, soit une baisse de seulement 10 pour cent. La coexistence réussie des deux versions montre que les joueurs Switch classique continuent d’acheter le jeu malgré la disponibilité d’une édition améliorée sur Switch 2.

Pokémon Légendes Z-A occupe la cinquième position sur Switch avec 6 744 ventes et totalise désormais 1 601 782 exemplaires depuis octobre 2025, avec une baisse limitée à 9 pour cent. Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition se classe sixième avec 6 203 unités vendues et 262 314 au total, affichant une remarquable stabilité avec seulement 2 pour cent de baisse.

La version Switch 2 de Pokémon Légendes Z-A se positionne en septième place avec 5 875 ventes hebdomadaires, atteignant 1 078 445 exemplaires cumulés malgré une baisse plus prononcée de 22 pour cent. Kirby Air Riders sur Switch 2 occupe la huitième position avec 5 324 ventes et 491 424 au total, maintenant une excellente stabilité avec seulement 5 pour cent de baisse.

Final Fantasy VII Remake Intergrade enregistre sa deuxième semaine sur Switch 2 en neuvième position avec 5 289 exemplaires vendus, portant son total à 28 717 unités. La chute de 77 pour cent par rapport à la semaine de lancement représente une bonne performance pour le genre selon l’analyse Famitsu, suggérant que le titre maintient un intérêt décent au-delà de l’engouement initial.

Momotaro Dentetsu 2 sur Switch classique complète le top 10 avec 5 243 ventes et 313 300 exemplaires au total, avec une baisse de 10 pour cent similaire à la version Switch 2, démontrant que les deux versions coexistent efficacement sur leurs plateformes respectives.

Rang Plateforme Jeu Ventes semaine Total ventes 01 PS5 Code Vein II 14 452 NEW 02 NS2 Mario Kart World 12 445 2 805 146 03 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition 9 941 52 918 04 NSW Animal Crossing: New Horizons 9 042 8 362 221 05 NSW Pokémon Legends Z-A 6 744 1 601 782 06 NS2 Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition 6 203 262 314 07 NS2 Pokémon Legends Z-A – Switch 2 Edition 5 875 1 078 445 08 NS2 Kirby Air Riders 5 324 491 424 09 NS2 Final Fantasy VII Remake: Intergrade 5 289 28 717 10 NSW Momotaro Dentetsu 2 5 243 313 300

Côté hardware, la Switch 2 se stabilise autour d’une base de 70 000 unités hebdomadaires avec 69 586 consoles vendues cette semaine contre 72 086 la précédente. Depuis son lancement, la console totalise 4 307 086 unités au Japon avec 523 019 vendues depuis le début de l’année 2026. Cette stabilisation autour de 70 000 unités suggère une demande soutenue même plusieurs mois après le lancement.

La Switch originale s’approche dangereusement de la barre des 10 000 unités avec 10 678 consoles vendues cette semaine, en baisse significative par rapport aux 17 515 de la semaine précédente. Le total cumulé de la Switch atteint 36 517 930 unités au Japon avec 101 787 vendues depuis début 2026, bien en-deçà des 304 788 de la même période l’année dernière. La répartition par modèle montre que l’OLED maintient la meilleure performance avec 4 526 unités, suivie de la Lite à 4 462 et de la classique à 1 690.

La PlayStation 5 enregistre une légère augmentation avec 10 949 consoles vendues contre 9 766 la semaine précédente. Le total cumulé atteint 7 375 661 unités au Japon avec 77 451 vendues depuis début 2026, en retrait par rapport aux 94 460 de la même période en 2025. La PS5 Digital Edition domine avec 5 803 unités, suivie de la PS5 standard à 3 575 et de la PS5 Pro à 1 571.

La Xbox Series affiche 525 consoles vendues cette semaine en baisse par rapport aux 693 de la précédente, totalisant 690 729 unités cumulées au Japon. La Series S mène avec 119 unités devant la Digital Edition à 389 et la Series X à seulement 17 exemplaires. La PlayStation 4 continue sa descente avec 13 unités vendues.

Le marché global japonais totalise 91 751 consoles vendues toutes plateformes confondues cette semaine contre 100 078 la précédente, mais reste largement au-dessus des 60 303 de la même semaine l’année dernière. Depuis début 2026, 704 125 consoles ont été vendues contre 406 324 à la même période en 2025, témoignant de la vigueur apportée par le lancement de la Switch 2.