WFS vient d’annoncer durant le Nintendo Direct Partner Showcase l’arrivée d’Another Eden Begins sur Switch 2, Switch et PC via Steam pour cet été. Ce RPG au tour par tour présenté discrètement durant la conférence cache en réalité des noms prestigieux qui devraient faire bondir tout amateur de JRPG classiques : Masato Kato et Yasunori Mitsuda, duo légendaire derrière certains des RPG les plus acclamés des années 90.

Masato Kato figure comme créateur du projet, identifié comme l’un des scénaristes de Chrono Trigger et Xenogears chez Squaresoft, ainsi que directeur de Chrono Cross. Yasunori Mitsuda compose la musique, retrouvant son complice après avoir travaillé sur ces trois mêmes titres emblématiques. Cette réunion du tandem créatif responsable de certaines des meilleures bandes-son et narrations de l’histoire du JRPG transforme ce qui semblait être une note de bas de page du Direct en annonce majeure pour les connaisseurs.

Le jeu constitue quasi certainement une refonte du RPG mobile free-to-play Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, sorti en 2017 et toujours activement maintenu. La communauté en ligne a rapidement identifié que Begins semble couvrir uniquement le premier « arc » du jeu mobile, tout en relevant quelques différences notables incluant des redesigns de personnages. Cette approche rappelle la stratégie adoptée par d’autres développeurs transformant des succès mobiles en expériences premium pour consoles.

L’intrigue se déroule à travers de multiples lignes temporelles. Aldo vit paisiblement dans le village idyllique de Baruoki avec sa jeune sœur Feinne jusqu’au jour où cette dernière est enlevée par le Roi des Bêtes. Poursuivant les ravisseurs dans la Forêt au Clair de Lune, Aldo affronte férocement une bête avant d’être projeté à travers une déchirure spatio-temporelle, se réveillant 800 ans dans le futur.

Le protagoniste rassemblera dix-huit compagnons différents aux profils variés incluant un androïde, une chasseuse fougueuse et un samouraï grenouille noble. Oui, impossible de ne pas penser à Frog de Chrono Trigger face à ce dernier, référence assumée que les créateurs ne cherchent manifestement pas à dissimuler. Ces rencontres s’approfondissent à travers des quêtes de rencontre uniques, des quêtes de personnage et des quêtes de parenté débloquées en forgeant des connexions profondes avec chaque compagnon.

Le système de combat stratégique au tour par tour repose sur la construction d’équipes équilibrées alternant attaquants, soutiens et soigneurs. Les attaques remplissent la jauge Another Force qui, une fois activée, fige les actions ennemies pendant que les personnages déchaînent des assauts dévastateurs. Cette mécanique évoque immédiatement les combos temporels de Chrono Trigger où les personnages combinaient leurs capacités pour des techniques spéciales dévastatrices.

L’histoire principale bénéficie d’un doublage vocal intégral accompagné d’une chanson thème principale composée par Yasunori Mitsuda. La musique incorpore instruments folkloriques traditionnels et orchestre via Procyon Studios, approche signature de Mitsuda mélangeant authenticité culturelle et grandeur symphonique qui avait défini l’identité sonore de Chrono Cross et Xenogears.

Le New Game+ constitue un pilier central de l’expérience. Après avoir terminé l’histoire principale, les joueurs entament une nouvelle aventure avec leurs personnages conservant leur puissance acquise. Une mystérieuse jeune fille pousse Aldo à entreprendre ce nouveau voyage où actions et choix déterminent laquelle des plus de dix fins différentes se déploiera. Cette structure narrative non-linéaire avec fins multiples rappelle directement Chrono Trigger et son arbre de possibilités narratives complexe.

Le pedigree créatif transforme totalement la perception de ce qui aurait pu passer pour un énième RPG mobile porté sur console. Masato Kato n’a pas seulement co-écrit le scénario de Chrono Trigger, il a spécifiquement conçu certains des moments les plus mémorables du jeu incluant l’arc de Magus et les lignes temporelles dystopiques. Sur Xenogears, il a contribué à l’une des narrations les plus ambitieuses et philosophiquement denses jamais tentées dans un JRPG. Diriger Chrono Cross lui a permis d’explorer davantage les thématiques du déterminisme et du voyage temporel qui obsèdent manifestement son œuvre.

Yasunori Mitsuda a créé trois des bandes-son les plus vénérées du jeu vidéo avec ces trois mêmes titres. Sa capacité à fusionner instruments ethniques et mélodies mémorables a défini le son des RPG Squaresoft de l’ère PlayStation. Le retrouver aux commandes de la partition d’Another Eden Begins garantit quasi une identité sonore distinctive échappant aux clichés orchestraux génériques saturant le genre contemporain.

Le timing de cette annonce s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel où les RPG classiques connaissent une renaissance commerciale. Les remakes HD-2D de Dragon Quest et la trilogie Erdrick, les remasters de Tales, et les multiples collections de classiques Square Enix démontrent un appétit insatiable du public pour les JRPG de l’âge d’or réimaginés avec le confort moderne. Another Eden Begins capitalise sur cette nostalgie tout en offrant techniquement une expérience inédite pour quiconque n’ayant pas joué à la version mobile.

La transition du free-to-play mobile vers un modèle premium console soulève néanmoins des questions sur l’adaptation du contenu. Le jeu mobile Another Eden propose des centaines d’heures de contenu réparti sur de multiples arcs narratifs développés durant sept ans de mises à jour continues. Si Begins couvre effectivement uniquement le premier arc comme la communauté le spécule, WFS pourrait envisager des suites ou DLC narratifs poursuivant l’histoire au-delà de ce chapitre initial.

Les fans de Chrono Trigger attendent depuis des décennies qu’un projet véritablement digne spirituellement de ce monument émerge. Chrono Cross avait divisé en proposant une suite radicalement différente, tandis que les tentatives d’autres studios de capturer la magie du voyage temporel combiné au charme SNES s’étaient révélées décevantes. Another Eden Begins réunit enfin les créateurs originaux avec liberté créative et budget apparemment suffisant pour concrétiser leur vision sans les contraintes free-to-play mobile.