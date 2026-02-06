L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. a annoncé la sortie du jeu action RPG Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Découvrez la bande-annonce officielle de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok :

Une vidéo de présentation de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est également disponible :

L’action RPG qui a redéfini le genre reprend son envol !

Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux Navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin.

À propos de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Une option de mise à niveau payante* vers Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok disponible pour les joueurs ayant déjà joué au titre précédent

Cygames propose une option payante de mise à niveau vers Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur la même plateforme pour les joueurs et joueuses qui possèdent déjà le titre précédent. Grâce à cette mise à niveau, ces derniers pourront transférer leurs données sauvegardées et continuer à jouer sans recommencer à zéro.

Édition spéciale et bonus

En plus de l’édition standard du jeu, une édition spéciale pour la version numérique, contenant un large éventail d’objets en jeu, sera également disponible.

Les joueurs et joueuses qui achèteront les premières copies physiques produites ou la version numérique en avance recevront des bonus spéciaux, notamment des objets qui leur permettront de progresser plus rapidement des premières aux phases intermédiaires du jeu, ainsi que des objets rares utiles lors des combats contre des ennemis puissants.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel.

Phase de bêta-test fermée

Avant la sortie du jeu, Cygames organisera une phase de bêta-test fermée visant à tester le jeu cross-play sur les différentes plateformes.

Lors de cette phase, les joueurs et joueuses pourront tester Béatrix, le nouveau personnage présenté plus tôt, et s’essayer à son style de combat en avance.

La participation se fera par tirage au sort, et les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Pour plus de détails, notamment sur les conditions de participation, rendez-vous sur le site officiel.

À propos de Granblue Fantasy: Relink

Histoire

Dans le monde des cieux abandonné par les dieux, où les terres dérivent au-dessus d’une mer de nuages, les Navigateurs, menés par le ou la protagoniste, vivent d’innombrables aventures.

Leur périple les conduit à travers une région du monde des cieux appelée le continent céleste de Zegagrande, tandis qu’ils poursuivent leur voyage vers la terre promise au-delà du ciel : Estalucia.

Caractéristiques de gameplay

Unissez-vous lors de combats palpitants – Formez une équipe de quatre et plongez dans un action RPG épique. Chaque personnage possède son propre style de combat, offrant une grande variété de gameplay. Enchaînez les styles lors d’attaques combinées spectaculaires (attaques liées, chain bursts) pour des combats intenses. Grâce au mode Assistance, l’aventure est à la portée de tous.

Embarquez pour des quêtes coopératives variées – Progressez dans l’histoire et débloquez une large sélection de quêtes : combats de boss uniques, vagues d’ennemis et plus encore. Jouables en solo ou en ligne jusqu’à quatre, ces dernières s’adaptent à toutes les envies. Envie de détente ou de défis relevés ? Il y en a pour tous les goûts !

Découvrez les ajouts majeurs de Endless Ragnarok

Des intrigues inédites aux nouveaux modes de jeu, Relink se réinvente pour proposer l’expérience action RPG ultime.

Embarquez pour de nouvelles aventures

Si les plans maléfiques de Lilith l’Astrale ont été déjoués, des vents de changement s’élèvent désormais dans le royaume céleste de Zegagrande… D’étranges créatures appelées « Ragnarions » annoncent la fin des temps, de mystérieux portails appellent les aspirants héros vers un royaume de chaos et le redoutable Beelzebub, aux ailes d’acier, descend sur Zegagrande.

Appelez des renforts

Au cours de l’aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez‑les et déclenchez‑les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez‑vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ».

Toujours plus de contenus et de défis

Lancez-vous dans des quêtes coopératives avec des boss de plus en plus coriaces.

Entrez dans le Néant chaotique, un mode solo rempli d’obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques.

Repoussez les limites de vos personnages grâce aux nouveaux « master traits ».

Utilisez les invocations pour plus d’options tactiques en combat.

Grâce à toutes ces nouveautés, l’aventure se poursuit bien au-delà de l’histoire principale, sous les cieux infinis de Relink !

Jouez au-delà des frontières

Le mode coopératif en ligne à quatre de Relink dispose désormais de la fonctionnalité cross-play.

De plus, le multijoueur local sans fil est pris en charge entre les consoles Nintendo Switch™ 2.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok** est un jeu de type action RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs et prévu le 9 juillet 2026 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre sera vendu au prix de 59,99 € en édition standard*** et 79,99 € en édition spéciale****, tandis que la mise à niveau payante***** sera vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.