Hollow Knight Switch 2 Edition est sortie aujourd’hui suite à la présentation du Nintendo Direct Partner Showcase, apportant des améliorations substantielles en termes de résolution, de fréquences d’images et d’effets visuels. Cette nouvelle mouture du metroidvania acclamé de Team Cherry inclut notamment un mode 120 FPS, marquant un bond technique considérable par rapport à la version Switch originale.

ElAnalistadeBits a publié une vidéo de comparaison graphique détaillée permettant d’apprécier concrètement les différences entre les deux versions. Hollow Knight était déjà visuellement agréable sur Nintendo Switch, mais la Switch 2 apporte des améliorations notables qui enrichissent l’expérience du classique de l’action-aventure 2D à travers son vaste monde interconnecté.

Le changement le plus significatif concerne la résolution d’affichage. Sur Nintendo Switch, le jeu était plafonné à 720p quelle que soit la configuration. Désormais sur Nintendo Switch 2, l’action bénéficie d’une résolution native 1080p en mode portable et grimpe jusqu’à la 4K lorsque la console est dockée. Cette augmentation de résolution permet d’apprécier les détails méticuleux du style artistique dessiné à la main avec une netteté accrue, révélant des subtilités qui pouvaient passer inaperçues sur la version originale.

Une option particulièrement intéressante permet de faire tourner le titre à 120 images par seconde en mode docké, bien qu’à une résolution de 1080p plutôt que 4K. Ce compromis offre aux joueurs le choix entre une fluidité maximale pour les séquences d’action exigeantes et de plateforme précise, ou une fidélité visuelle optimale avec la résolution 4K. Cette flexibilité répond aux préférences variées des joueurs selon qu’ils privilégient la réactivité ou la qualité d’image.

Les temps de chargement constituent un autre point d’amélioration notable. Hollow Knight sur Nintendo Switch 2 charge plus rapidement que sur Nintendo Switch, réduisant les interruptions dans l’exploration des cavernes tortueuses et le combat contre les créatures corrompues du royaume. Cette amélioration, bien que moins spectaculaire visuellement que les gains de résolution, contribue significativement à la fluidité de l’expérience globale.

Team Cherry a également confirmé que cette nouvelle version intègre des effets additionnels non précisés dans les détails actuellement disponibles. Ces ajouts techniques complètent le rafraîchissement visuel et tirent parti des capacités accrues de la Switch 2 pour offrir une présentation améliorée de Hallownest et de ses mystères anciens.

La vidéo de comparaison complète d’ElAnalistadeBits permet aux joueurs de visualiser directement l’ensemble de ces améliorations côte à côte, offrant une perspective concrète sur les gains techniques apportés par cette édition Switch 2. Pour les propriétaires de la version Switch originale, Team Cherry a généreusement proposé cette mise à niveau gratuitement, permettant à tous les joueurs existants de profiter des améliorations sans frais supplémentaires.