Une gamme complète de modes, d’éditions, de parcours et de fonctionnalités débarque sur la nouvelle console de Nintendo.

2K annonce la sortie aujourd’hui de PGA TOUR® 2K25 sur Nintendo Switch 2. Proposant l’intégralité des modes de jeu et des fonctionnalités de PGA TOUR 2K25, notamment le mode ultra-complet Ma CARRIÈRE, les Sociétés en ligne cross-plateforme, le Concepteur de parcours et bien plus encore, la Nintendo Switch 2 offre également la possibilité de profiter des modes hors ligne en déplacement, et des modes en ligne avec une connexion Internet*. Avec de nouvelles mécaniques de gameplay telles que l’EvoSwing et le Swing Parfait, 11 pros jouables, 29 parcours sous licence et bien d’autres nouveautés, PGA TOUR 2K25 livre l’expérience de golf la plus complète et accessible à ce jour.

Deux éditions premium, PGA TOUR 2K25 Édition Légende Année 2 et PGA TOUR 2K25 Édition Pro, proposent de nouvelles versions riches en contenu de la simulation de golf la mieux notée de la dernière décennie sur PlayStation, Xbox et PC**, disponibles dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2. PGA TOUR 2K2 Édition Légende Année 2 comprend tout le contenu de l’Édition Légende originale, plus le Pass Membre Année 2, qui débloque les Saisons Premium 6 à 8 du Pass Clubhouse*, le Pack d’équipement Pass Clubhouse Année 2, ainsi que le tout nouveau Pack Pro Accelerator, conçu pour booster les stats d’un nouveau Mon JOUEUR, accompagné d’un fer PING et de chaussures PUMA en édition limitée. PGA TOUR 2K25 Édition Pro contient le contenu de l’Édition Deluxe précédemment disponible, plus le Pack Pro Accelerator (également disponible à l’achat séparé sur Nintendo Switch 2 pour les détenteurs de l’Édition Standard).

Le premier des trois tournois majeurs de 2026 est également disponible dès aujourd’hui : le PGA Championship 2026 à l’Aronimink Golf Club, jouable gratuitement pour tous les utilisateurs. Les futures Saisons introduiront le 126e U.S. Open au Shinnecock Hills Golf Club et le 154e The Open au Royal Birkdale Golf Club. Tous les joueurs recevront gratuitement les parcours des tournois majeurs 2026 via des mises à jour automatiques lors de leur sortie tout au long de l’année. Les joueurs peuvent également s’attaquer aux tournois majeurs de 2025, notamment le PGA Championship 2025 à Quail Hollow Club, le 125e U.S. Open à Oakmont Country Club et le 153e The Open au Royal Portrush Golf Club.

La création et la progression de Mon JOUEUR sont plus poussées que jamais, avec des points d’attributs mis à jour, de nouveaux arbres de compétences basés sur la discipline, une progression de l’équipement, cinq archétypes et une multitude de nouvelles options cosmétiques et de vêtements****. Le mode Ma CARRIÈRE est le plus immersif à ce jour, proposant une simulation de tour dynamique, des moments de jeu optionnels et de nouveaux événements d’entraînement et de pré-tournoi, permettant aux carrières de se développer au rythme de chaque joueur. Les joueurs peuvent également affronter leurs amis via une large gamme de modes multijoueurs. Les esprits créatifs peuvent concevoir, partager et jouer sur des parcours personnalisés grâce au Concepteur de parcours amélioré.

La Saison 5 est actuellement active, introduisant deux nouveaux niveaux d’amélioration d’équipement, Galactic Amber et Tiger’s Eye, ainsi qu’une mise en avant de l’archétype spécialisé dans le façonnage de coups, le Sculpteur, illustré par les pros Justin Thomas et Will Zalatoris. Les Saisons 6 à 8 seront déployées au cours des prochains mois, offrant des réinitialisations des classements et davantage de contenu. Comme pour les précédents Pass Clubhouse, les Pass Clubhouse 6 à 8 proposeront 100 paliers de récompenses, dont 34 paliers gratuits accessibles à tous les joueurs de PGA TOUR 2K25.

* PGA TOUR 2K25, une connexion Internet et un compte 2K (l’âge minimum peut varier) sont requis pour accéder aux fonctionnalités en ligne, y compris le mode Ma CARRIERE. Consultez www.take2games.com/legal et www.take2games.com/privacy pour plus de détails. Les comptes 2K sont gratuits.

** Basé sur la moyenne des scores Metacritic au 5 février 2026.

*** Les récompenses du Pass Clubhouse doivent être débloquées via le jeu. Le Pass Clubhouse Premium est disponible à l’achat séparément. Les Pass Premium payants permettent de débloquer des récompenses supplémentaires pour la Saison au fil de la progression. Pour plus d’informations sur le Pass Clubhouse et les offres du Pass Premium, rendez-vous sur pgatour.2k.com/2k25/clubhouse/

**** Certains objets cosmétiques et consommables peuvent nécessiter un déblocage avec de la monnaie virtuelle (gagnée ou achetée) ou via la progression dans le jeu.