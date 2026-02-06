CentroLeaks, source ayant régulièrement publié et téléchargé divers éléments issus de la fuite de données Pokémon, a diffusé aujourd’hui des screenshots beta du jeu Pokémon de 10e Génération vraisemblablement intitulé Pokémon Wind et Pokémon Wave. Ces captures d’écran sont clairement précoces et proviennent d’une build datant de juillet 2024. Naturellement, le produit fini devrait avoir une apparence remarquablement meilleure lorsqu’il sera révélé au Pokémon Day.

Cette fuite intervient alors que The Pokémon Company a enregistré le domaine pokemon.com/windwave, qui redirige actuellement vers la page principale du site officiel Pokémon. Cette découverte confirme que les noms révélés lors des fuites massives d’octobre 2025 n’ont pas été modifiés malgré la divulgation publique des plans futurs de Game Freak, et laisse présager une annonce imminente lors des célébrations du 30e anniversaire de la franchise en février 2026.

Le domaine pokemon.com/windwaves avec un « s » final redirige également vers la page principale, ce qui alimente les spéculations sur le titre définitif qui pourrait être soit « Wind & Wave » soit « Winds & Waves ». Toute autre URL ajoutée après le slash affiche une erreur 404, suggérant que ces pages spécifiques ont bien été créées intentionnellement par The Pokémon Company.

Cette découverte intervient quelques mois après le second volet des Teraleak qui avait secoué l’industrie en octobre 2025. Ces fuites massives avaient révélé l’intégralité du calendrier de développement de Game Freak jusqu’en 2027, exposant non seulement la Génération 10 sous le nom de code Gaia, mais aussi les projets suivants incluant des DLC pour 2027, un potentiel Pokémon Legends Galar pour 2027-2028 sous le nom de code Ringo, et un mystérieux jeu multijoueur multi-régions baptisé Seed pour 2028-2029.

Selon les documents internes de Shigeru Ohmori datant de 2021 qui ont fuité, Pokémon Wind et Pokémon Wave se dérouleront dans un archipel tropical inspiré de l’Indonésie et de l’Asie du Sud-Est. Cette localisation contredit directement les rumeurs antérieures qui évoquaient la Grèce ou la Méditerranée comme cadre de la Génération 10. Le thème « Wind & Wave » s’inscrit naturellement dans cet archipel indonésien avec son climat tropical et ses vastes étendues maritimes.

Les fuites révèlent une approche radicalement nouvelle du gameplay avec l’introduction de la génération procédurale d’îles. Les joueurs pourront explorer des îles générées aléatoirement, et s’ils apprécient leur découverte, ils pourront partager cette île avec leurs amis. Cette mécanique inédite dans la série s’accompagne d’une exploration sous-marine unique et d’environnements en haute altitude, avec pour thèmes principaux l’infini et la survie dans la jungle.

Le concept d’infinité se matérialise également à travers les Seed Pokémon, une nouvelle catégorie de créatures mystérieuses. Ces Pokémon bébés trouvés dans les zones de villégiature apparaissent comme des formes non évoluées rarement observées dans la nature. Lorsqu’ils voyagent vers l’île où résident les Pokémon légendaires, ils commencent à évoluer, et leur apparence évoluée présente des variations infinies basées sur l’île unique découverte par le joueur, avec des motifs et couleurs uniques. Cette mécanique pourrait révolutionner la collection et l’élevage dans la série.

Toujours d’après les fuites, Game Freak développe la Génération 10 sur un tout nouveau moteur graphique baptisé Pokémon Engine X, marquant une rupture technologique nécessaire pour exploiter pleinement les capacités de la Nintendo Switch 2. Les jeux seront exclusifs à la nouvelle console en raison des besoins de performance liés au monde ouvert procédural et aux graphismes améliorés. Le budget de développement s’élèverait à 20 millions de dollars, témoignant de l’ambition du projet.

Plusieurs mécaniques innovantes ont été révélées par les fuites. Le système PokéRide ajustera automatiquement la taille du personnage à celle du Pokémon monté, avec pour objectif de rendre tous les grands Pokémon chevauchables. Un système de caresses permettra d’interagir avec tous les petits Pokémon en déplacement. Le Rotom Scooter remplacera le vélo classique comme moyen de transport principal, conçu spécifiquement pour traverser l’archipel accidenté et s’adapter à chaque obstacle naturel.

Le gameplay promet également plus de liberté. Les joueurs pourront terminer le jeu sans finir toutes les arènes ou capturer le légendaire principal, avec un potentiel contrôle de la météo influençant directement l’aventure. Les joueurs débuteraient dans un grand hôtel proposant des fonctionnalités MMO créant du multijoueur dès le départ. Pikachu bénéficierait d’un redesign, tandis que Dracaufeu, Lumineon et Mackogneur recevraient de nouveaux modèles.

Shigeru Ohmori, qui avait précédemment dirigé Pokémon Soleil et Lune, Épée et Bouclier ainsi qu’Écarlate et Violet, assurerait la réalisation de ces jeux. Cette continuité dans la direction pourrait rassurer les fans quant à la vision artistique du projet, même si les retours sur Écarlate et Violet avaient été mitigés concernant les performances techniques.

La fenêtre de sortie visée se situe fin 2026, probablement en novembre conformément au calendrier habituel de la franchise. L’annonce officielle devrait intervenir lors du Pokémon Day le 27 février 2026, date symbolique marquant exactement 30 ans depuis la sortie de Pokémon Rouge et Vert au Japon en 1996. The Pokémon Company pourrait profiter de ce moment historique pour dévoiler en grande pompe la Génération 10 et marquer le début d’une nouvelle ère pour la licence.