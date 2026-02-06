Le classique moderne du jeu de stratégie et d’infiltration, dans sa meilleure version sur Nintendo Switch 2.

L’un des jeux de stratégie et d’infiltration les plus acclamés de tous les temps frappe à nouveau : Révélé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Shadow Tactics: Blades of the Shogun sortira sur Nintendo Switch 2 le 18 mars 2026, comprenant le jeu original complet et l’extension autonome Aiko’s Choice.

Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2 et bénéficiant d’une prise en charge native de la souris, le succès moderne de stratégie furtive du légendaire développeur indépendant allemand Mimimi Games revient dans son édition console ultime – une amélioration marquée de la référence en matière de stratégie furtive située à l’époque d’Edo, inspirée par les pionniers du genre comme Commandos.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun sortira sur Nintendo Switch 2 le 18 mars 2026. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui (5 février) avec une réduction de 10%, disponibles pour le Jeu de Base (39,99€ / 39,99$) , l’extension Aiko’s Choice (19,99€ / 19,99$) , ou le pack Édition Ultime (53,99€ / 53,99$). Pour en savoir plus et précommander, rendez-vous sur le site officiel Nintendo. La stratégie furtive renaît sur Nintendo Switch 2

Développé par Mimimi Games et édité par Daedalic Entertainment, Shadow Tactics: Blades of the Shogun est largement considéré comme l’un des jeux de stratégie furtive les plus influents de sa génération.

Sa réputation est étayée par un score Metacritic de 85 et un palmarès impressionnant depuis sa sortie originale sur PC, incluant les plus hautes distinctions aux German Game Developer Awards (Meilleur Jeu Allemand, Meilleur Jeu PC/Console, Meilleur Game Design), ainsi que de nombreux prix « Editor’s Choice » à l’international.

De plus, Shadow Tactics a bâti une réputation durable auprès des joueurs du monde entier : sur Steam, il détient une évaluation « Extrêmement Positives » de 96%, basée sur plus de 30 000 avis utilisateurs, confirmant son statut de classique moderne de la stratégie furtive au succès pérenne exceptionnel.

Sur Nintendo Switch 2, il atteint un nouveau sommet :

Meilleure version console , avec le mode souris de la Switch 2 pour une précision inégalée.

L’Édition Ultime inclut la campagne principale de 25+ heures et l’add-on Aiko’s Choice .

Optimisé pour la Switch 2 , avec des temps de chargement réduits et des performances affinées.

Gameplay en HD (1080p) à 30 FPS en mode portable et sortie 4K à 30 FPS en mode TV.

Découvrez le jeu qui a ramené la stratégie furtive à la Commandos auprès du public moderne

Se déroulant dans le Japon de l’époque d’Edo, Shadow Tactics: Blades of the Shogun est un jeu de stratégie furtive qui a perfectionné la formule classique « à la Commandos » et l’a ramenée au goût du jour.

Vous commandez une petite équipe de spécialistes redoutables, chacun doté d’outils distincts. Du ninja agile Hayato au sniper Takuma, en passant par la garnement piégeuse Yuki, le samouraï Mugen et la maîtresse du déguisement Aiko, chaque personnage apporte des compétences uniques que vous devrez combiner avec ruse et planification minutieuse pour accomplir chaque mission.

Au-delà de leurs capacités, chaque membre de l’équipe a son propre passé et ses enjeux personnels. Au fil de la campagne, les relations du groupe évoluent, transformant des alliances tendues en confiance, et offrant une narration forte axée sur les personnages, aussi mémorable que le gameplay.

Chaque mission est un bac à sable magnifique et artisanal de routes de patrouille, de lignes de vue et de synchronisation : faufilez-vous dans des châteaux, des monastères et des camps forestiers, distrayez les gardes, posez des pièges, empoisonnez des cibles, ou évitez toute confrontation.

Mais la réussite ne dépend pas des réflexes : elle dépend de la planification, de l’observation et de l’exécution parfaite d’une stratégie multi-personnages dans l’ombre.