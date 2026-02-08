Aujourd’hui, Outerloop Games a révélé que Dosa Divas: One Last Meal débarquera à la fois sur Nintendo Switch 2 et Switch avec une date de sortie confirmée au 14 avril 2026 au prix de 19,99€.

Le jeu est un RPG narratif au tour par tour. Dans cette expérience, les sœurs Amani et Samara se reconnectent avec des amis et de la famille éloignés pour combattre un empire de restauration rapide pourri lors de combats au tour par tour savoureux avec l’aide de leur fidèle esprit-mecha.

Originellement révélé au Summer Game Fest 2024 dans le cadre du partenariat de financement d’Outersloth, Dosa Divas, anciennement connu sous le nom de Project Dosa, est développé par Outerloop Games, l’équipe derrière le très original Thirsty Suitors. L’affiliation avec le précédent projet du studio se ressent immédiatement dans Dosa Divas: One Last Meal, dont le character design évoque celui de Thirsty Suitors.

Outerloop Games propose Dosa Divas, un RPG narratif épicé au tour par tour. Après des années de séparation, les sœurs Samara et Amani voyagent avec leur ancien esprit-mecha dans une mission visant à vaincre un empire de restauration rapide pourri et reconnecter les communautés avec leurs traditions. Les joueurs traversent des villages vibrants en plateforme, combattent des sbires corporatifs, se réconcilient avec leurs proches et partagent un dernier repas ensemble avant de se dire au revoir.

Le voyage à travers un monde vibrant permet de se reconnecter avec des amis et de la famille éloignés. Les joueurs les affrontent dans des combats narratifs fantastiques au tour par tour pour réconcilier les blessures du passé et ouvrir les possibilités d’amitié et d’amour.

La nourriture est plus qu’un carburant : c’est la communauté, la culture, l’histoire, les souvenirs partagés. Les joueurs découvrent de nouvelles recettes à travers l’exploration et la conversation, et cuisinent pour les amis, la famille et les communautés locales pour guérir les fissures et réconcilier les relations. Le jeu fera la part belle aux vrais petits plats maison, loin des produits industriels. Les recettes découvertes au fil de l’aventure aideront à se lier d’amitié avec les personnages rencontrés tout en apprenant davantage sur les différentes cultures et communautés de ce monde.

Les joueurs découvrent et façonnent les capacités mécaniques et fantastiques de leur esprit-mecha tout en traversant le monde, cuisinant et combattant ensemble. Le mecha coloré peut être personnalisé selon les préférences des joueurs.