Les fans du monde entier sont invités à annoncer quel est leur Pokémon préféré en publiant leur photo #Pokemon30 générée via Pokémon GO. ​Une année de célébrations palpitantes se profile avec, entre autres, les Journées radieuses et les Soirées électrisantes.

« Quel est ton préféré ? », une campagne de grande ampleur d’un an en l’honneur des 30 ans de l’emblématique franchise Pokémon vient d’être dévoilée par The Pokémon Company International. Les fans sont invités à annoncer au monde quel est leur Pokémon préféré. La diffusion d’un spot publicitaire « Quel est ton préféré ? » lors du Super Bowl LX a marqué le lancement de ladite campagne.

Pour cette campagne, The Pokémon Company International a fait appel à une poignée de fans, dont Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal et Young Miko, afin qu’ils et elles présentent leur Pokémon favori tout en montrant la diversité de la communauté mondiale Pokémon, ainsi que l’impact durable que la marque a eu sur la culture populaire et le monde du divertissement.

« La campagne “Quel est ton préféré ?” illustre à merveille la mission de la marque Pokémon qui consiste à rassembler les gens autour de leur amour pour Pokémon. Depuis le lancement de la franchise il y a de cela 30 ans, les Dresseurs et Dresseuses n’ont cessé de poser la question “Quel est ton préféré ?” : une question qui a donné lieu à des débats animés et qui nous rappelle qu’on a tous et toutes un Pokémon qui est fait pour nous ! », a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International.

« En amont de cette année qui s’annonce remplie d’évènements dédiés aux fans, nous souhaitions remercier tous les Dresseurs et Dresseuses de faire partie de cette communauté mondiale variée et multigénérationnelle. Il nous tarde que vous découvriez les offres et les expériences aussi surprenantes que divertissantes qui vous attendent dans les mois à venir. » – Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International.

Création de photos « Quel est ton préféré »

​Les fans du monde entier peuvent dès aujourd’hui prendre part au phénomène « Quel est ton préféré ? » en postant sur les réseaux un cliché de leur Pokémon favori généré grâce à la nouvelle fonctionnalité photo de Pokémon GO, le jeu mobile à succès qui fête son 10e anniversaire.

Les fans peuvent choisir le Pokémon qui apparaîtra sur leur photo et découvrir les Pokémon favoris des autres Dresseurs et Dresseuses grâce au hashtag #Pokemon30. Pour plus d’information sur la fonctionnalité photo « Quel est ton préféré ? », rendez-vous sur Pokemon.fr/30

Les Journées radieuses et les Soirées électrisantes

​Les Dresseurs et Dresseuses pourront assister à des rassemblements en leur honneur dans le cadre de la campagne « Quel est ton préféré ? ».

The Pokémon Company International a programmé divers évènements tout au long de l’année, dont des Journées radieuses et des Soirées électrisantes conçues spécialement pour permettre aux fans de tout âge d’interagir dans un environnement interactif et immersif. Les Journées radieuses proposeront des activités pour toute la famille, alors que les Soirées électrisantes réserveront de nombreuses surprises aux fans de longue date qui ont grandi avec Pokémon. Plus d’informations sur les Journées radieuses et les Soirées électrisantes seront communiquées ultérieurement. ​Pour plus d’information sur la campagne « Quel est ton préféré ? », rendez-vous sur Pokemon.fr/30 et suivez les comptes officiels Pokémon sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune mise à jour.