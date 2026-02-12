Deux anciens jeux Nintendo Switch publiés par 2K sont sur le point de disparaître, l’éditeur prévoyant de retirer NBA 2K Playgrounds 2 et WWE 2K Battlegrounds de la vente. Les deux titres ne pourront plus être achetés à partir du 20 février 2026.

De plus, 2K éteint les serveurs de ces deux titres. Le 9 juillet, les joueurs ne pourront plus accéder aux fonctionnalités en ligne.

NBA 2K Playgrounds 2 marque le retour de l’action arcade NBA. Cette suite du succès original pousse le street ball à un niveau supérieur avec un roster massif de joueurs NBA actuels et retraités, un matchmaking en ligne amélioré avec serveurs dédiés, des matchs en ligne à quatre joueurs, des concours de tirs à trois points, de nouveaux terrains de jeu, des matchs personnalisés et bien plus encore. Les joueurs choisissent leur équipe, se préparent à dunker et jouent sans limites.

WWE 2K Battlegrounds transforme le monde de la WWE en terrain de jeu avec une action arcade exagérée où les Superstars et Légendes WWE préférées s’affrontent dans des environnements interactifs à travers le monde. Les joueurs rivalisent en utilisant des capacités spéciales et des power-ups dans des types de matchs comme Steel Cage, Royal Rumble et plus encore.

Cette annonce intervient juste après celle d’hier concernant le retrait de la vente de Jurassic Park Classic Games Collection. Les joueurs possédant déjà ces titres pourront continuer à y jouer en mode hors ligne même après la fermeture des serveurs, mais toutes les fonctionnalités en ligne deviendront inaccessibles à partir du 9 juillet.