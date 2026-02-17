Two Point Studios et SEGA Europe sont ravis d’annoncer que Two Point Museum : Muzoo, le plus gros DLC de Two Point Museum à ce jour, est disponible sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent désormais gérer leurs musées, s’occuper d’étranges créatures et concevoir des expositions inoubliables, quel que soit l’endroit.
Muzoo ajoute une nouvelle aile zoologique à vos musées, prête à accueillir des créatures amusantes et chaotiques qui pourraient bien avoir des problèmes comportementaux. Les joueurs pourront amasser des bêtes étranges, concevoir des habitats audacieux et fabriquer des expositions interactives qui étonneront, à défaut de ravir, les visiteurs de tout âge. Avec son lot de surprises à découvrir, Muzoo combine agréablement gestion stratégique, liberté créatrice et humour typique de Two Point en une expérience inoubliable.
Pour fêter son lancement sur Switch 2, Muzoo, disponible au prix de 10,99 €, bénéficie d’une réduction de 10 % durant une semaine !
Ce que contient le DLC Two Point Museum : Muzoo
- Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent
- Un nouveau type d’expert, l’expert animalier
- Une nouvelle carte d’expédition : l’Archipel lointain
- Plus de 40 spécimens zoologiques, pour habitats et terrariums
- Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer
- De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux
- Trois nouvelles expositions interactives
- Un grand nombre de nouveaux éléments et décorations thématiques
- Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l’habitat et les soins animaliers
Soldes Steam du Nouvel An lunaire
Les joueurs PC peuvent profiter des soldes Steam du Nouvel An lunaire en cours jusqu’au 26 février à 18 h 00 GMT. Les jeux et DLC de la série Two Point sont proposés en réduction : c’est le moment rêvé pour étendre votre hôpital, votre campus ou votre musée !
- 20 % de réduction sur Two Point Museum
- 10 % de réduction sur Two Point Museum : Muzoo
- 20 % de réduction sur Two Point Museum : Découvertes fantastiques
- 25 % de réduction sur Two Point Museum : Explorer Edition
- 80 % de réduction sur Two Point Campus
- 50 % de réduction sur Two Point Campus : École de médecine
- 50 % de réduction sur Two Point Campus : Esprits scolaires
- 50 % de réduction sur Two Point Campus : Académie spatiale
- 80 % de réduction sur Two Point Hospital
- 50 % de réduction sur tous les DLC de Two Point Hospital
Laisser un commentaire