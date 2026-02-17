Two Point Studios et SEGA Europe sont ravis d’annoncer que Two Point Museum : Muzoo, le plus gros DLC de Two Point Museum à ce jour, est disponible sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent désormais gérer leurs musées, s’occuper d’étranges créatures et concevoir des expositions inoubliables, quel que soit l’endroit.

Muzoo ajoute une nouvelle aile zoologique à vos musées, prête à accueillir des créatures amusantes et chaotiques qui pourraient bien avoir des problèmes comportementaux. Les joueurs pourront amasser des bêtes étranges, concevoir des habitats audacieux et fabriquer des expositions interactives qui étonneront, à défaut de ravir, les visiteurs de tout âge. Avec son lot de surprises à découvrir, Muzoo combine agréablement gestion stratégique, liberté créatrice et humour typique de Two Point en une expérience inoubliable.

Pour fêter son lancement sur Switch 2, Muzoo, disponible au prix de 10,99 €, bénéficie d’une réduction de 10 % durant une semaine !

Ce que contient le DLC Two Point Museum : Muzoo

Un tout nouveau musée installé dans le magnifique Parc Derrièrdargent

Un nouveau type d’expert, l’expert animalier

Une nouvelle carte d’expédition : l’Archipel lointain

Plus de 40 spécimens zoologiques, pour habitats et terrariums

Une toute nouvelle campagne de 5 étoiles à terminer

De nouveaux objets adorables pour la boutique de cadeaux

Trois nouvelles expositions interactives

Un grand nombre de nouveaux éléments et décorations thématiques

Deux nouvelles salles dédiées aux animaux : l’habitat et les soins animaliers

Soldes Steam du Nouvel An lunaire

Les joueurs PC peuvent profiter des soldes Steam du Nouvel An lunaire en cours jusqu’au 26 février à 18 h 00 GMT. Les jeux et DLC de la série Two Point sont proposés en réduction : c’est le moment rêvé pour étendre votre hôpital, votre campus ou votre musée !