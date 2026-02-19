Aujourd’hui, SQUARE ENIX annonce que PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, la suite attendue du premier volet sortie en 2023, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PC via Steam®, iOS et Android.

Avec pour toile de fond le Japon de l’ère Shôwa et pour thème les légendes urbaines et le surnaturel, ce nouveau volet est produit par les créateurs du jeu d’origine sorti en 2023, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo. Dans PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, les joueurs devront enquêter sur une « malédiction » dans un cadre nouveau, avec des personnages originaux et des aspects inédits du folklore local. Le jeu offre une expérience immersive sans pareille grâce à un savant mélange de décors inspirés de lieux réels et de légendes authentiques