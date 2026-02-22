Armored Okada, Jackson, Jim Mackey et Bimmy Lee rejoignent le combat sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5 et PlayStation® 4.

Maximum Entertainment en collaboration avec le développeur Secret Base, a annoncé aujourd’hui que le beat ’em up très apprécié Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons élargissait une nouvelle fois son casting avec quatre nouveaux personnages jouables dans le DLC Bimmy & Friends, disponible dès maintenant dans une mise à jour gratuite.

Il s’agit de la plus importante mise à jour de personnages à ce jour pour Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, après les précédentes versions DLC qui avaient introduit de nouveaux combattants dans les rues. Chaque nouveau personnage du DLC Bimmy & Friends apporte un nouveau visage, une nouvelle personnalité et un nouveau style de combat à la ville, offrant aux joueurs encore plus de possibilités pour expérimenter de puissantes combinaisons en équipe.

Découvrez les nouveaux combattants :

Tout comme les précédentes mise à jour, chaque nouveau combattant arrive avec une personnalité et un style de combat qui lui sont propres.

Armored Okada

Bien qu’elle soit l’Oyabun du clan Okada, Lady Okada est constamment victime de discrimination de la part des anciens. Lorsqu’une menace puissante est apparue, les anciens lui ont remis l’armure sacrée du clan, un défi déguisé en soutien. Si elle triomphe, elle gagnera leur respect. Si elle échoue, elle leur donnera raison.

Jackson

Un boxeur poids lourd connu pour ses jabs rapides comme l’éclair et ses uppercuts dévastateurs. Autrefois trop fort pour le ring, il s’est lassé des règles et des restrictions. En quête de sensations plus fortes, il s’est tourné vers la rue, où sa puissance et son talent ont fait de lui un atout précieux pour tous les gangs.

Jim Mackey

Frère cadet de M.G. Willy, Jim respecte son frère mais refuse de vivre dans son ombre. Déterminé à devenir maître de son destin, il rêve de diriger son propre gang. Pour se démarquer, il manie un fusil à pompe, à l’opposé de la mitrailleuse de Willy.

Bimmy Lee

Les légendes parlent d’un secret au sein du Sōsetsuken, une forme qui ne peut être maîtrisée que par deux personnes. L’histoire a été transmise depuis si longtemps que peu de gens y croient, la considérant comme un mythe ou une blague. Mais pourrait-ce être la preuve… ?

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est un jeu d’action et de combat dynamique à défilement horizontal qui ramène les emblématiques Billy et Jimmy Lee sur le devant de la scène, accompagnés de nouveaux alliés pour combattre le monde criminel de New York. Les joueurs peuvent déchaîner des combos dévastateurs et des coups spéciaux tout en se frayant un chemin à travers la ville, avec des personnages jouables uniques et des améliorations à débloquer. Pour renouveler la formule classique, sélectionnez jusqu’à deux personnages pour créer une équipe et jouer en coopération !

Le DLC Bimmy & Friends est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5 et PlayStation® 4. Il est entièrement gratuit et peut être débloqué dès aujourd’hui.