Microids est heureux d’annoncer l’arrivée prochaine de Formula Legends, développé par 3DClouds, en édition physique. Ce jeu de course rend hommage aux grandes heures de la course à grande vitesse en proposant une expérience accessible, stylisée et résolument tournée vers le plaisir de jeu.
A travers ses modes de jeu (Histoire, Time Attack, Multi Online) et sa direction artistique atypique, Formula Legends propose une plongée dans le monde de la course automobile à nulle autre pareille.
Débutant dans les années 60 jusqu’à nos jours, le titre propose 16 voitures inspirées de véritables modèles ainsi que 14 circuits renvoyant à des lieux historiques, chacun évoluant au fil des années. Chaque époque a également ses héros. Des pilotes fictifs inspirés d’icônes réelles, avec compétences uniques : maîtres des pneus, spécialistes de la pluie, stratèges des stands… Leurs talents pourraient bien faire la différence.
Proposant différents types de conduite (Arcade ou plus réaliste, à vous de choisir), Formula Legends réclame du sang froid, une connaissance approfondie de la piste et de bons réflexes afin de ne pas se retrouver rapidement en bas du classement.
Microids signe une édition physique dédiée aux fans
Microids proposera aux joueurs et collectionneurs une occasion unique de découvrir Formula Legends.
Formula Legends – Legacy Edition sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch et comprendra :
- le jeu complet
- 8 DLCs inclus
- 4 lithographies
- Un poster
A propos de Formula Legends :
- PILOTEZ À TRAVERS LE TEMPS – Installez-vous dans le cockpit de voitures légendaires couvrant des décennies d’histoire du sport automobile. 16 modèles uniques inspirés de créations allant des années 60 à nos jours.
- CIRCUITS ICONIQUES, RÉIMAGINÉS – Courez sur 14 circuits inspirés de lieux historiques, chacun évoluant au fil des années. Des quais ensoleillés bordés de yachts aux reliefs spectaculaires, ces pistes mêlent nostalgie et modernité.
- MAÎTRISEZ LES ÉLÉMENTS – Asphalte détrempé, arrêts stratégiques aux stands, et changement d’époque exigent bien plus que de la vitesse. Affinez votre art de la course : gestion de la batterie, aspiration, et quête du tour parfait.
- LES LÉGENDES AU VOLANT – Chaque époque a ses héros. Des pilotes fictifs inspirés d’icônes réelles, avec casques personnalisés et compétences uniques : maîtres des pneus, spécialistes de la pluie, stratèges des stands… Leurs talents pourraient bien faire la différence.
- UN VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE DE LA COURSE – Le mode Histoire vous invite à revivre les moments clés de la Formule. Participez à des championnats thématiques, domptez des voitures de légende, et inscrivez votre nom dans la légende.
- PERSONNALISEZ & AFFRONTEZ – Créez vos propres courses et championnats, grimpez dans les classements mondiaux en Time Attack, et personnalisez votre véhicule grâce au support de mods – livrées, casques, sponsors en bord de piste.
