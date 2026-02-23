Microids est heureux d’annoncer l’arrivée prochaine de Formula Legends, développé par 3DClouds, en édition physique. Ce jeu de course rend hommage aux grandes heures de la course à grande vitesse en proposant une expérience accessible, stylisée et résolument tournée vers le plaisir de jeu.

A travers ses modes de jeu (Histoire, Time Attack, Multi Online) et sa direction artistique atypique, Formula Legends propose une plongée dans le monde de la course automobile à nulle autre pareille.

Débutant dans les années 60 jusqu’à nos jours, le titre propose 16 voitures inspirées de véritables modèles ainsi que 14 circuits renvoyant à des lieux historiques, chacun évoluant au fil des années. Chaque époque a également ses héros. Des pilotes fictifs inspirés d’icônes réelles, avec compétences uniques : maîtres des pneus, spécialistes de la pluie, stratèges des stands… Leurs talents pourraient bien faire la différence.

Proposant différents types de conduite (Arcade ou plus réaliste, à vous de choisir), Formula Legends réclame du sang froid, une connaissance approfondie de la piste et de bons réflexes afin de ne pas se retrouver rapidement en bas du classement.

Microids signe une édition physique dédiée aux fans

Microids proposera aux joueurs et collectionneurs une occasion unique de découvrir Formula Legends.

Formula Legends – Legacy Edition sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series ainsi que Nintendo Switch et comprendra :

le jeu complet

8 DLCs inclus

4 lithographies

Un poster

A propos de Formula Legends :

PILOTEZ À TRAVERS LE TEMPS – Installez-vous dans le cockpit de voitures légendaires couvrant des décennies d’histoire du sport automobile. 16 modèles uniques inspirés de créations allant des années 60 à nos jours.