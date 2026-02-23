Under Par Golf Architect sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam et Epic Games Store le 16 avril, ont annoncé l’éditeur et le développeur Broken Arms Games. Les versions console constituent de nouvelles annonces. Une démo sera disponible sur PC d’aujourd’hui jusqu’au 2 mars dans le cadre du Steam Next Fest: February 2026 Edition. Le jeu n’est plus attendu sur Nintendo Switch première du nom.

Les joueurs enfilent les chaussures d’un architecte de golf pour construire et gérer leur propre paradis golfique. L’objectif consiste à aiguiser sa stratégie en concevant des parcours incroyables défiant les golfeurs les plus exigeants, tout en regardant le club prospérer en attirant des joueurs VIP, en recrutant du personnel excentrique et en organisant des tournois prestigieux.

La conception de parcours de golf de classe mondiale passe par la transformation de terres arides en fairways luxuriants pour des drives fluides et des greens impeccables garantissant un roulement parfait à chaque putt. Les joueurs élèvent et abaissent le terrain, tracent des rivières et des lacs pour créer des paysages époustouflants remplissant les golfeurs d’émerveillement. Chaque parcours créé devient un chef-d’œuvre attendant d’être exploré.

La construction et le maintien du paradis golfique gardent les membres heureux et divertis avec bars, piscines, restaurants et installations d’entraînement. Le recrutement du bon personnel pour chaque poste assure des services de qualité supérieure. La gestion judicieuse du budget accompagne l’expansion du parcours avec de nouveaux trous et commodités, équilibrant les exigences de rentabilité avec la quête de perfection. L’adhésion des golfeurs garantit le profit et la croissance du complexe de première classe.

Les joueurs testent leurs propres parcours et leurs compétences contre des configurations difficiles et des obstacles imprévisibles, des arbres imposants aux pièges d’eau traîtres. Des contrôles simples et une mécanique pointer-cliquer permettent de tester le par de chaque trou pour s’assurer qu’ils sont à la hauteur pour les membres. Pour ceux qui ne veulent pas jouer mais souhaitent expérimenter les défis de leur conception, un clic sur l’aire de départ simule la partie.

La personnalisation du parcours de golf s’étend à une gamme de biomes différents, des villes animées aux régions les plus reculées du monde. L’expérimentation avec différents éléments paysagers évoque diverses atmosphères, de l’élégance classique à l’extravagance moderne. Les golfeurs VIP adorent l’exclusivité : s’ils ne peuvent atteindre le parcours qu’en hélicoptère, ils le feront, mais cela doit en valoir la peine. Le peaufinage de chaque détail s’adapte à leurs préférences et goûts.

Après avoir établi un club prospère dans un cadre de ville de banlieue, les joueurs relèvent les défis de la gestion d’un complexe de golf plus grand. L’investissement dans l’amélioration des installations, la mise à niveau de l’équipement, le recrutement de personnel qualifié et l’optimisation des configurations de parcours attirent plus de membres et augmentent les revenus. Le prestige et la rentabilité du club montent en flèche avec chaque mise à niveau réussie.

La formation et le développement du personnel améliorent leurs compétences et capacités pour fournir un service de premier ordre et maintenir les opérations en douceur. Les outils d’analyse statistique complets évaluent les performances du club, identifiant les domaines d’amélioration et effectuant des ajustements stratégiques pour maximiser la rentabilité. L’ajustement des frais d’adhésion et des prix d’entrée de tournoi optimise les flux de revenus tout en gardant les membres satisfaits.