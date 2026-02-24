Outright Games a annoncé via Steam que DC’s Justice League: Cosmic Chaos quittera les stores numériques « durant le mois de mars », la licence accordée pour le titre sur les plateformes digitales étant arrivée à son terme. Si l’annonce a été faite sur Steam, le jeu disparaîtra également de toutes les autres plateformes, à savoir Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

Aucune date précise n’a été communiquée, mais le jeu est actuellement proposé à prix réduit sur Xbox jusqu’au 25 février, sur Steam jusqu’au 6 mars, et sur Switch jusqu’au 19 mars. La version PlayStation n’a pour l’heure pas encore bénéficié de promotion, mais le jeu semble devoir rester disponible pendant une bonne partie du mois de mars, laissant encore une fenêtre pour en profiter. Des copies physiques restent par ailleurs disponibles sur consoles.

Outright Games a tenu à préciser que les joueurs ayant déjà acquis le titre n’ont pas à s’inquiéter : le jeu demeurera dans leur bibliothèque et restera entièrement jouable.

Développé par PHL Collective et édité par Outright Games, DC’s Justice League: Cosmic Chaos plonge les joueurs — débutants comme expérimentés grâce à plusieurs niveaux de difficulté — dans la peau de leurs héros favoris pour venir en aide aux habitants de Happy Harbor, tombée sous l’emprise du maire autoproclamé Mister Mxyzptlk, puissant farceur de la 5e dimension. Ce dernier sème le chaos tout en tentant de faire porter la responsabilité de chaque désastre à la Justice League.

Le jeu permet d’incarner Batman, Wonder Woman et Superman, avec la possibilité de faire équipe avec d’autres super-héros pour affronter certains des plus redoutables super-vilains de l’univers DC. Un système de switch rapide entre les personnages est disponible, chacun disposant de ses propres caractéristiques, attaques spéciales et modes de déplacement. Chaque combat récompense le joueur en objets, pièces et expérience, permettant d’alimenter des arbres de compétences et de débloquer des capacités iconiques comme la vision thermique de Superman, le lasso de vérité de Wonder Woman ou encore les batarangs explosifs de Batman.

Le titre propose également des missions annexes, des indices menant à des vilains, des trésors et des lieux secrets, ainsi qu’un système de personnalisation via des tenues, les artefacts de Justice, et 30 objets d’attaque et de défense, dont l’arc de Green Arrow et la cape de Raven.