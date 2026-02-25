Knights Peak annonce que la très attendue mise à jour « New Game Plus » pour Mandragora : Whispers of the Witch Tree est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cette mise à jour ajoute une valeur de rejouabilité infinie, accompagnée d’améliorations significatives de la qualité de vie, ainsi que d’importantes optimisations du gameplay, de l’interface utilisateur et des graphismes.
Mandragora : Whispers of the Witch Tree est disponible dans le monde entier en version numérique et physique, en édition standard et édition deluxe, sur Nintendo Switch.
Les mises à jour post-lancement constituent la pierre angulaire du développement de Mandragora, axé sur sa communauté. Elles permettent aux équipes d’affiner, rééquilibrer et enrichir l’expérience de jeu en réponse directe aux retours des joueurs. La communauté passionnée a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de chaque mise à jour, et Primal Game Studio comme Knights Peak restent reconnaissants de cette collaboration. Avec cette mise à jour, le jeu se présente désormais comme la version la plus complète et équilibrée à ce jour, offrant aux joueurs une expérience définitive.
Points clés de la mise à jour New Game Plus :
-
New Game Plus : Plongez dans un gameplay infiniment rejouable avec des ennemis renforcés, des armes améliorées et la possibilité de commencer avec un personnage entièrement équipé.
-
Nouvelles armes : Maniez de nouvelles armes telles que Aurora, Crimson Slicer et Reignbreaker pour enrichir vos stratégies de combat.
-
Améliorations de la qualité de vie : Profitez d’une gestion des compétences améliorée avec des options de remboursement et de réattribution, une navigation optimisée sur la carte et des fonctions d’achat/vente rapides.
-
Améliorations du gameplay : Vivez des mécaniques de mouvement et de combat affinées, incluant une meilleure activation du vol plané, la possibilité de s’agripper aux rebords et une consommation d’endurance rééquilibrée.
-
Ajustements des boss et ennemis : Affrontez des combats de boss optimisés avec des mécanismes plus clairs et une difficulté équilibrée, ainsi que des hitboxes et comportements ennemis améliorés.
-
Améliorations visuelles et de l’interface : Immergez-vous dans des visuels améliorés pour les personnages, les environnements et les effets, accompagnés d’une navigation et de performances d’interface utilisateur accrues.
-
Corrections de bugs : Bénéficiez de nombreuses corrections couvrant le combat, les compétences, les quêtes et la performance générale pour une expérience de jeu plus fluide.
