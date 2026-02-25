Knights Peak annonce que la très attendue mise à jour « New Game Plus » pour Mandragora : Whispers of the Witch Tree est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cette mise à jour ajoute une valeur de rejouabilité infinie, accompagnée d’améliorations significatives de la qualité de vie, ainsi que d’importantes optimisations du gameplay, de l’interface utilisateur et des graphismes.

Mandragora : Whispers of the Witch Tree est disponible dans le monde entier en version numérique et physique, en édition standard et édition deluxe, sur Nintendo Switch.

Les mises à jour post-lancement constituent la pierre angulaire du développement de Mandragora, axé sur sa communauté. Elles permettent aux équipes d’affiner, rééquilibrer et enrichir l’expérience de jeu en réponse directe aux retours des joueurs. La communauté passionnée a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de chaque mise à jour, et Primal Game Studio comme Knights Peak restent reconnaissants de cette collaboration. Avec cette mise à jour, le jeu se présente désormais comme la version la plus complète et équilibrée à ce jour, offrant aux joueurs une expérience définitive.

Points clés de la mise à jour New Game Plus :