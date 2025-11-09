Les jeux de réflexion, c’est comme les roguelikes : il y en a un nombre impressionnant dans l’eShop, aux concepts tous aguicheurs, mais à la qualité très variable. En tant que joueur, il est souvent difficile de se repérer dans cette masse informe, et seules quelques pépites arrivent à se démarquer du lot, comme Baba Is You ou The Talos Principle. Nous avons reçu Shroomtopia, un jeu développé par les Paulistanos de GXN Games et porté sur Nintendo Switch par le serial éditeur brésilien QUByte Interactive (Curse Rounds, Glover, etc.). Que nous donne ce nouveau jeu de réflexion, disponible sur l’eShop depuis le 23 octobre 2025 au prix de dix euros ?

Un jeu de réflexion mignon…

Shroomtopia est un jeu de réflexion basé sur les couleurs. Nous avons des champignons qui doivent être approvisionnés à la fois par une source d’eau colorée mais aussi par des nutriments. Nous devrons affaisser le sol afin que l’eau puisse à la fois nourrir le champignon, mais aussi le nutriment.

Le jeu est décomposé par niveaux. Au début, c’est plutôt simple : il n’y a qu’un seul champignon et qu’une seule couleur. Mais au fil de la partie, les choses se complexifient, nous devrons créer des ruisseaux pour plusieurs champignons colorés.

Quand deux rigoles de couleurs primaires se touchent, elles créent une couleur secondaire. Par exemple, si le bleu et le rouge se touchent, nous aurons alors une rigole violette. En revanche, si d’autres couleurs se croisent, elles s’annihileront entre elles et formeront un ruisseau incolore inutile.

Nous aurons donc à aménager astucieusement chaque niveau afin de répondre aux demandes de tous les champignons… tout en s’occupant des nutriments. Il faut aussi prendre en compte que les nutriments doivent être au contact des champignons pour réveiller ces derniers. Pour déplacer les nutriments, il faut mettre de l’eau de la même couleur à leur côté. Ils se propageront alors dans toutes les cases adjacentes.

Shroomtopia est un jeu au concept intéressant… mais aussi limité. Pour dix euros, vous aurez un gameplay sympathique au départ, mais qui n’évolue plus d’un iota une fois la découverte passée.

Le jeu a des qualités indéniables, comme son accessibilité. Nous avons apprécié les options qui nous permettent de rembobiner en permanence le niveau pour tester toutes les possibilités. Le concept des couleurs est mignon, même s’il n’est pas très original. Le level design est soigné, même si, là encore, il n’est pas forcément marquant ou ingénieux.

Shroomtopia propose aussi un étonnant créateur de niveaux… peu utile dans les faits. Avec leurs soixante-quinze niveaux, les développeurs ont usé leur concept déjà limité jusqu’à la moelle. Les créateurs en herbe n’ont pas vraiment de possibilité pour laisser libre cours à leur imagination.

… Mais au gameplay limité

Par ailleurs, le seul niveau créé par la communauté résume parfaitement notre propos : très simpliste, il se résout en moins d’une minute, certainement mis en ligne par quelqu’un qui a abandonné son œuvre avant l’heure.

De par son contenu limité et son gameplay redondant, il nous paraît difficile de recommander Shroomtopia à son prix de dix euros. Le jeu est dans la même tranche tarifaire que les pépites énoncées en introduction pour un résultat moins qualitatif.

Niveau durée de vie, tout va dépendre de votre implication. Le jeu devient de plus en plus complexe au fil des niveaux et il pourrait vous tenir quelques heures. Cependant, peut-être que la lassitude propre au jeu de réflexion vous amènera à abandonner l’expérience bien avant sa fin.

L’expérience est traduite en français : au début de l’aventure, nous avons quelques descriptions des champignons. Le jeu est parfait pour le mode portable, avec son tactile qui rend l’expérience d’autant plus fluide.

Les graphismes sont jolis… même s’il n’y a pas grand-chose à voir, ni vraie direction artistique. Nous avons là encore une expérience qui manque d’originalité et qui ne se démarque pas (et ne cherche pas vraiment à se démarquer) des nombreux jeux de réflexion déjà disponibles.

Nous pourrions dire la même chose de la bande-son. Elle s’écoute et s’oublie presque immédiatement. Elle est parfaite pour rester concentré, mais elle ne fera pas des émules. Notons tout de même que les champignons émettent un bruit mignon, comme s’ils avaient un sifflet à l’intérieur de leur organisme.

Nous vous joignons une vidéo de vingt-cinq minutes réalisée au début de notre expérience pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.