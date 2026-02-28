Une rumeur circule aujourd’hui, provenant d’un informateur chinois qui avait apparemment révélé avec exactitude des informations sur Ninja Gaiden 4 avant la sortie du jeu. Selon cette source, un tout nouveau jeu Bayonetta serait actuellement en développement. L’informateur affirme également qu’un remake ou remaster du Bayonetta original est prévu, dans un esprit similaire à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La rumeur mentionne enfin qu’un remaster ou remake de Metal Gear Rising Revengeance serait également en cours de développement.

Le nouveau jeu Bayonetta serait un jeu d’action orienté personnages. Afin d’atteindre un public plus large, la complexité du système de combat sera réduite tout en ajoutant davantage de contenu de gameplay. Les Wicked Weaves pourront désormais être exécutés directement en consommant une sorte de barre de ressources. De nouvelles mécaniques de garde au bouclier et de contre-attaque au bouclier seront ajoutées, tandis que les mécaniques d’esquive resteront inchangées.

Le développement utiliserait l’Unreal Engine 5 avec une échelle de premier niveau parmi les studios basés au Japon et un budget équivalent à Final Fantasy XVI. Le projet serait en développement depuis deux ans, les phases de recherche et développement ainsi que le prototype étant terminés. L’équipe travaillerait actuellement sur une version verticale avec un gameplay de base et un standard de qualité établis.

Si le jeu passe avec succès l’examen de Tencent en mars, il entrera en phase de production de masse. La sortie complète est planifiée pour début 2028, avec une annonce probable fin 2026. L’informateur commente qu’il n’y a pas de design particulièrement impressionnant et que ce serait un jeu moyen.

Concernant les projets de remaster ou remake, deux titres sont mentionnés : Bayonetta et Metal Gear Rising Revengeance. L’échelle de ces projets se situerait entre un remaster ordinaire et un remake complet.

Le remaster ou remake de Bayonetta serait basé sur l’Unreal Engine 5 avec une amélioration des modèles et des textures. Il ne s’agirait pas d’un simple remaster haute définition, car le gameplay et la conception des niveaux seraient légèrement modifiés, de manière similaire à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. L’annonce serait prévue en 2026 pour une sortie en 2027.

Selon la rumeur, PlatinumGames aurait racheté la propriété intellectuelle de Bayonetta. Le nouveau jeu ainsi que la version remaster ou remake sortiraient sur toutes les plateformes. Le studio n’aurait racheté que les droits du Bayonetta original pour le reboot de la franchise et le remaster ou remake. Il n’y aurait actuellement aucun plan pour récupérer Bayonetta 2 et Bayonetta 3.

Le futur de la franchise Bayonetta dépendrait des ventes du remaster ou remake et de la négociation du budget de développement.

L’informateur contextualise ces informations en expliquant que l’industrie du jeu vidéo au Japon connaît actuellement un ralentissement. Les entreprises de jeux manquent de confiance et ne sont pas disposées à investir massivement dans de nouvelles propriétés intellectuelles. Elles préfèrent remasteriser ou refaire d’anciens jeux pour réduire les risques, et PlatinumGames suivrait simplement cette tendance.

Il convient de noter que cet informateur possède un historique avéré de fuites concernant Ninja Gaiden 4 sur le forum a9vg. Lorsque Ninja Gaiden 4 a été annoncé pour la première fois et que tout le monde était enthousiasmé, l’informateur avait révélé que Ryu Hayabusa n’aurait qu’une seule arme, que NG4 était à l’origine un projet dérivé et non une suite formelle, qu’il s’agissait d’un jeu de cyber-ninja similaire à Sekiro, et que le produit final était le résultat des efforts de PlatinumGames pour le rendre plus proche de Ninja Gaiden. C’est à ce moment-là que l’informateur avait mentionné pour la première fois un nouveau jeu Bayonetta en production, mais personne n’y avait prêté attention. Le post original provient de Baidu Tieba, équivalent chinois de Reddit, tandis que l’informateur source vient d’a9vg, un autre forum de jeux chinois.