Pokémon Version Rouge Feu (The Pokémon Company) sorti le 27 février 2026 au prix de 2 000 yens prend la première place du classement en tant que nouvelle entrée. Pokémon Vert Feuille (The Pokémon Company), également sorti le 27 février 2026 au prix de 2 000 yens, suit en deuxième position, nouvelle entrée également.
Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix) sorti le 3 février 2026 au prix de 8 778 yens se classe troisième, passant de la septième place. Dragon Quest VII Reimagined Digital Deluxe Edition (Square-Enix) sorti le 3 février 2026 au prix de 10 978 yens occupe la quatrième position, passant de la deuxième place.
PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse (Square-Enix) sorti le 19 février 2026 au prix de 2 480 yens fait son entrée en cinquième position. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) sorti le 20 mars 2020 au prix de 6 578 yens se maintient en sixième place, passant de la troisième position. Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) sorti le 21 juin 2018 au prix de 3 960 yens se classe septième, passant de la quatrième place.
Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) sorti le 25 août 2017 au prix de 4 063 yens fait une nouvelle entrée en huitième position. Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen (Konami) sorti le 13 novembre 2025 au prix de 7 980 yens descend en neuvième place depuis la première position. PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix) sorti le 9 mars 2023 au prix de 1 980 yens fait une nouvelle entrée en dixième position.
Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) sorti le 7 décembre 2018 au prix de 7 920 yens se classe onzième, passant de la huitième place. Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition (Konami) sorti le 6 février 2026 au prix de 2 750 yens fait une nouvelle entrée en douzième position. DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition New Price Edition (Square-Enix) sorti le 27 septembre 2019 au prix de 5 478 yens fait une nouvelle entrée en treizième position.
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) sorti le 5 juin 2020 au prix de 4 378 yens se classe quatorzième, passant de la sixième place. Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company) sorti le 16 octobre 2025 au prix de 7 100 yens descend en quinzième position depuis la cinquième place. Splatoon 3 (Nintendo) sorti le 9 septembre 2023 au prix de 6 500 yens se maintient en seizième place, passant de la treizième position.
Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom) sorti le 30 juin 2022 au prix de 5 990 yens se classe dix-septième, passant de la dix-neuvième place. DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) sorti le 14 novembre 2014 au prix de 7 678 yens fait une nouvelle entrée en dix-huitième position. Super Mario Party Jamboree (Nintendo) sorti le 17 octobre 2024 au prix de 7 100 yens se classe dix-neuvième, passant de la douzième place. Overcooked! All You Can Eat (Team17) sorti le 23 mars 2021 au prix de 4 100 yens fait une nouvelle entrée en vingtième position avec une réduction de 70% valable jusqu’au 2 mars.
Switch 2
|Rang
|Titre du jeu
|Éditeur
|01
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square-Enix
|02
|Pokémon Pokopia
|The Pokémon Company
|03
|Dragon Quest VII Reimagined – Digital Deluxe Edition
|Square-Enix
|04
|Mario Tennis Fever
|Nintendo
|05
|Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition
|Konami
|06
|Mario Kart World
|Nintendo
|07
|Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Nintendo Switch 2 Edition
|Konami
|08
|Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition
|Nintendo
|09
|Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
|SEGA
|10
|Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Deluxe Edition
|SEGA
|11
|Persona 3 Reload
|Atlus
|12
|Kirby Air Riders
|Nintendo
|13
|Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
|The Pokémon Company
|14
|DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
|Koei-Tecmo
|15
|FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
|Square-Enix
|16
|Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition
|Level-5
|17
|REANIMAL
|THQ Nordic Japan
|18
|Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
|Koei-Tecmo
|19
|REANIMAL – Digital Deluxe Edition
|THQ Nordic Japan
|20
|Donkey Kong Bananza
|Nintendo
Switch 1
|Rang
|Titre du jeu
|Éditeur
|01
|Pokémon FireRed Version
|The Pokémon Company
|02
|Pokémon LeafGreen Version
|The Pokémon Company
|03
|Dragon Quest VII Reimagined
|Square-Enix
|04
|Dragon Quest VII Reimagined Digital Deluxe Edition
|Square-Enix
|05
|PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse
|Square-Enix
|06
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|07
|Minecraft
|Mojang / Microsoft Japan
|08
|Monster Hunter Generations Ultimate
|Capcom
|09
|Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~
|Konami
|10
|PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo
|Square-Enix
|11
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|12
|Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition
|Konami
|13
|DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition
|Square-Enix
|14
|Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
|Nintendo
|15
|Pokémon Legends: Z-A
|The Pokémon Company
|16
|Splatoon 3
|Nintendo
|17
|Monster Hunter Rise + Sunbreak Set
|Capcom
|18
|DRAGON QUEST III HD-2D Remake
|Square-Enix
|19
|Super Mario Party Jamboree
|Nintendo
|20
|Overcooked! All You Can Eat
|Team17
