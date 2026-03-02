Pokémon Version Rouge Feu (The Pokémon Company) sorti le 27 février 2026 au prix de 2 000 yens prend la première place du classement en tant que nouvelle entrée. Pokémon Vert Feuille (The Pokémon Company), également sorti le 27 février 2026 au prix de 2 000 yens, suit en deuxième position, nouvelle entrée également.

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix) sorti le 3 février 2026 au prix de 8 778 yens se classe troisième, passant de la septième place. Dragon Quest VII Reimagined Digital Deluxe Edition (Square-Enix) sorti le 3 février 2026 au prix de 10 978 yens occupe la quatrième position, passant de la deuxième place.

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse (Square-Enix) sorti le 19 février 2026 au prix de 2 480 yens fait son entrée en cinquième position. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) sorti le 20 mars 2020 au prix de 6 578 yens se maintient en sixième place, passant de la troisième position. Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) sorti le 21 juin 2018 au prix de 3 960 yens se classe septième, passant de la quatrième place.

Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) sorti le 25 août 2017 au prix de 4 063 yens fait une nouvelle entrée en huitième position. Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Higashi Nihon-hen + Nishi Nihon-hen (Konami) sorti le 13 novembre 2025 au prix de 7 980 yens descend en neuvième place depuis la première position. PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix) sorti le 9 mars 2023 au prix de 1 980 yens fait une nouvelle entrée en dixième position.

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) sorti le 7 décembre 2018 au prix de 7 920 yens se classe onzième, passant de la huitième place. Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition (Konami) sorti le 6 février 2026 au prix de 2 750 yens fait une nouvelle entrée en douzième position. DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition New Price Edition (Square-Enix) sorti le 27 septembre 2019 au prix de 5 478 yens fait une nouvelle entrée en treizième position.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) sorti le 5 juin 2020 au prix de 4 378 yens se classe quatorzième, passant de la sixième place. Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company) sorti le 16 octobre 2025 au prix de 7 100 yens descend en quinzième position depuis la cinquième place. Splatoon 3 (Nintendo) sorti le 9 septembre 2023 au prix de 6 500 yens se maintient en seizième place, passant de la treizième position.

Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom) sorti le 30 juin 2022 au prix de 5 990 yens se classe dix-septième, passant de la dix-neuvième place. DRAGON QUEST III HD-2D Remake (Square-Enix) sorti le 14 novembre 2014 au prix de 7 678 yens fait une nouvelle entrée en dix-huitième position. Super Mario Party Jamboree (Nintendo) sorti le 17 octobre 2024 au prix de 7 100 yens se classe dix-neuvième, passant de la douzième place. Overcooked! All You Can Eat (Team17) sorti le 23 mars 2021 au prix de 4 100 yens fait une nouvelle entrée en vingtième position avec une réduction de 70% valable jusqu’au 2 mars.

Switch 2

Rang Titre du jeu Éditeur 01 Dragon Quest VII Reimagined Square-Enix 02 Pokémon Pokopia The Pokémon Company 03 Dragon Quest VII Reimagined – Digital Deluxe Edition Square-Enix 04 Mario Tennis Fever Nintendo 05 Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition Konami 06 Mario Kart World Nintendo 07 Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Nintendo Switch 2 Edition Konami 08 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 09 Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties SEGA 10 Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Deluxe Edition SEGA 11 Persona 3 Reload Atlus 12 Kirby Air Riders Nintendo 13 Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition The Pokémon Company 14 DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Koei-Tecmo 15 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Square-Enix 16 Inazuma Eleven: Victory Road – Nintendo Switch 2 Edition Level-5 17 REANIMAL THQ Nordic Japan 18 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Koei-Tecmo 19 REANIMAL – Digital Deluxe Edition THQ Nordic Japan 20 Donkey Kong Bananza Nintendo

Switch 1

Rang Titre du jeu Éditeur 01 Pokémon FireRed Version The Pokémon Company 02 Pokémon LeafGreen Version The Pokémon Company 03 Dragon Quest VII Reimagined Square-Enix 04 Dragon Quest VII Reimagined Digital Deluxe Edition Square-Enix 05 PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse Square-Enix 06 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 07 Minecraft Mojang / Microsoft Japan 08 Monster Hunter Generations Ultimate Capcom 09 Momotarou Dentetsu 2 ~Anata no Machi mo Kitto Aru~ Konami 10 PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo Square-Enix 11 Super Smash Bros. Ultimate Nintendo 12 Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition Konami 13 DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition Square-Enix 14 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Nintendo 15 Pokémon Legends: Z-A The Pokémon Company 16 Splatoon 3 Nintendo 17 Monster Hunter Rise + Sunbreak Set Capcom 18 DRAGON QUEST III HD-2D Remake Square-Enix 19 Super Mario Party Jamboree Nintendo 20 Overcooked! All You Can Eat Team17

