Depuis quelques temps déjà, l’industrie vidéoludique nous propose des expériences novatrices qui nous permettent de mieux nous connaître, un peu à l’image des livres de développement personnel. Après Refind Self, sorti en 2024 sur Nintendo Switch, nous voici avec Freeride, une œuvre des Canadiens de Flightyfelon Games. Sorti en mai 2025 sur Steam, ce RPG qui nous promet de nous dévoiler notre personnalité débarque sur l’eShop le 22 janvier 2026 au prix de dix-sept euros. Avons-nous affaire à un jeu vraiment marquant ou à une parodie de jeu à l’image de l’épisode La Table de Tina de la série Bob’s Burger ?

Un RPG qui n’en est pas vraiment un

Bien que Freeride se présente comme un RPG, nous sommes plutôt dans une expérience narrative avec quelques petits éléments de RPG. Nous incarnons un personnage mi-humain mi-renard qui s’appelle Proto.

Pour une raison un peu floue, nous débarquons dans le monde des esprits où nous rencontrons une galerie de personnages, dont Lepida. Cette dernière, conductrice du train du destin 001, nous prend sous son aile. Très rapidement, elle nous confie son insigne de conductrice… et disparaît ! Au même moment, des fissures apparaissent çà et là dans le monde, et nous sommes pris responsables de tous les évènements qui se déroulent sous nos yeux.

Nous allons essayer de vous parler du jeu le mieux possible tout en laissant volontairement une zone d’ombre : dans Freeride, chacune de nos actions, conscientes ou non, influe sur le test de personnalité. Garder une part de mystère reste donc important pour que vous puissiez profiter pleinement de l’expérience proposée par les développeurs canadiens.

Freeride est un jeu qui se veut volontairement énigmatique. C’est un faux RPG qui se révèle plutôt être une aventure narrative à l’image de Life is Strange ou 1000xResist. Le gameplay est proche du néant. Globalement, nous incarnons Proto et nous nous déplaçons dans le décor pour parler (ou non) à tous les personnages que nous rencontrons.

Le jeu est séparé en plusieurs actes dans lesquels nous allons errer pour faire avancer l’histoire. Freeride offre une liberté presque totale pour le joueur, et nous jouons un peu à l’aveuglette. Une porte est fermée, faut-il combler ses demandes extravagantes ? L’ignorer ? Trouver un autre chemin ? Chaque acte nous amène à rencontrer différents personnages et des difficultés que nous pourrons surmonter ou non.

Des objets sont disséminés un peu partout sur la carte : il y a de la nourriture, des matériaux (bouts de bois, pierre, etc.), des animaux (comme des crabes), mais aussi des objets de la vie quotidienne comme des tasses ou des livres. Ces derniers peuvent à la fois être des cadeaux à offrir aux personnes que nous rencontrons, de la nourriture à consommer, mais aussi des armes pour se battre ! Peu importe ce que nous décidons de faire avec nos objets, il faudra les utiliser intelligemment.

Du “sous-MBTI” en test de personnalité

Nous n’avons par exemple aucune idée des goûts des personnages que nous rencontrons, et une petite sucrerie peut autant ravir que frustrer le récipiendaire. Nous pouvons stocker plusieurs objets en même temps, ce qui peut être utile quand nous trouvons par exemple un objet lié à un personnage en particulier.

Le jeu offre parfois des combats très basiques (nous ne sommes pas obligés de nous battre à chaque fois mais ce n’est pas très clair). Globalement, les affrontements se déroulent dans une petite pièce exiguë où nous lançons des objets sur l’ennemi tout en esquivant ses attaques.

Niveau test de personnalité, Freeride s’inspire très fortement du controversé MBTI, outil autant adulé que détesté. À la fin du jeu, vous serez assignés à une des trente-deux personnalités disponibles en fonction de vos choix.

Freeride est une expérience intéressante mais oubliable qui a réussi à nous surprendre par sa narration qui s’avère plutôt solide malgré la courte durée du jeu (deux à quatre heures pour une première partie).

Si le gameplay est « plat » et risque de décevoir ceux qui s’imaginent jouer à un RPG pur jus et que les vingt premières minutes sont peu agréables, nous avons une expérience intéressante, qui même sans le côté « test de personnalité », se suit parfaitement.

Nous avons apprécié l’écriture, l’univers déployé, et les thématiques que Freeride pose. En finalement peu de temps, les scénaristes ont réussi à nous donner de l’empathie pour certains personnages, à nous faire douter sur les intentions de certains, et même à nous faire réfléchir sur notre monde avec les dilemmes cornéliens de la fin du jeu.

Une bonne histoire avec des personnages empathiques

Nous avons aussi aimé les personnages, qui, même pour ceux qui n’ont que quelques lignes, ont leur propre personnalité et leur évolution, qu’elle soit marquée ou non. Nous décernons d’ailleurs une mention spéciale à Crad, un crabe très « Chad » (dans sa définition péjorative) qui montre ses muscles à tout-va.

Malgré ces qualités narratives, Freeride comporte de nombreux défauts qui nous amènent à ne pas recommander le jeu. Déjà, malgré son concept alléchant, le jeu n’est pas vraiment un test de personnalité. En réalité, nos choix, qu’ils soient conscients ou non, ne reflètent en rien notre personnalité.

Nous sommes perdus une grande partie du jeu (ce qui n’est pas un défaut) et nos décisions sont finalement totalement aléatoires. Pour faire un « vrai » jeu qui analyse notre personnalité, la méthode n’est pas la bonne. Comment analyser des choix que nous prenons parce que nous sommes juste en train de chercher la suite ?

Les choix, même inconscients, n’en sont pas vraiment. Nous débloquons les secrets sans le vouloir, car le monde semi-ouvert, aussi intéressant qu’il soit, n’est pas assez maîtrisé pour que le joueur comprenne ce qu’il doit faire.

Les aficionados de MBTI et autres tests de personnalité (ennéagramme, DISC, etc.) risquent aussi d’être déçus. Le jeu se contente à la fin de nous donner quelques statistiques (certes intéressantes) et de nous assigner un type de personnalité. Nous n’avons aucune explication derrière nos choix et nos décisions.

Le jeu n’est pas fait pour ceux qui recherchent un gameplay conséquent… mais il n’est pas forcément à recommander aux personnes qui espèrent une expérience cosy. Malgré la promesse initiale de ne pas être jugés pour nos actions, nous avons un personnage, qui, à la fin de chaque acte, n’hésite pas à commenter nos décisions (et donc à les juger). Dans un test de personnalité, ce personnage est contre-productif car il amène le joueur à modifier son comportement.

Freeride est un jeu qui est pensé pour être fait en plusieurs parties, cependant, les différences entre chaque partie sont trop infimes pour justifier plusieurs runs. Malgré les nombreux secrets, il y a fort à parier que la plupart des joueurs lâcheront l’affaire après la première partie, faute d’intérêt.

Mais de nombreux défauts, dont de gros problèmes techniques

Finalement, Freeride est un jeu techniquement raté, avec de nombreux bugs qui risquent de gâcher l’expérience du joueur. Nous avons eu un bug qui a duré une vingtaine de minutes (qui s’est répété plusieurs fois par la suite) où notre personnage marchait tout seul vers la droite quand nous lâchions le joystick.

Le test de personnalité est encore moins pertinent : au lieu de choisir une voie inconsciemment, nous décidons d’aller toujours à droite puisque notre personnage n’arrive pas à faire autre chose de sa vie. Nous avons connu d’autres bugs, comme des moments où nous étions bloqués dans le décor, des passages où des objets que nous voulions utiliser comme arme étaient eux aussi bloqués dans le décor, et quelques moments où le texte était en langue anglaise (sans parler de la caméra rigide et peu agréable).

Il est dommage qu’un jeu, si on en croit les commentaires sur Steam, déjà bugué sur PC, sorte sur Nintendo Switch sans aucun patch correctif. Puisque nous avons mis les pieds dans le plat, nous sommes aussi mécontents envers l’habituelle « taxe Switch » (ici cinquante centimes), qui amène les éditeurs à faire payer un jeu plus cher sur Nintendo Switch par rapport aux autres plateformes.

Finalement, malgré les défauts susmentionnés, Freeride reste une expérience intéressante à prendre avec des pincettes : si vous êtes capables de passer outre les problèmes techniques, que vous ne cherchez pas une expérience qui révélera votre « soi profond », vous trouverez une histoire cryptique sur des sujets intéressants dans un monde semi-ouvert rempli de secrets.

Les graphismes sont intéressants mais la patte visuelle choisie, volontairement pixelisée, ne fonctionne pas très bien avec le portage Nintendo Switch. Nous avons aimé l’univers, mais le rendu pixel sur pixel n’est pas du plus bel effet.

La bande-son, en revanche, est qualitative, avec des pistes variées, mêlant douceur et rythme avec justesse. Certaines pistes, notamment celle du thème principal, sont très jolies et réussissent à se démarquer pour nous toucher.

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins de trente-cinq minutes. Vous pourrez mieux comprendre les problématiques liées aux graphismes, qui, dans le fond, sont plutôt jolis.