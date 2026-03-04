Prenez votre copilote et faites crisser les pneus dans l’expérience ultime du rallye des années 90 !

Meridiem est heureux d’annoncer la publication et la distribution d’une édition physique de #DRIVE Rally, une expérience de rallye inspirée de l’arcade se déroulant à l’âge d’or des courses automobiles des années 90.

Cette édition sera disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch à partir du 18 juin 2026 et sera distribuée en France par Microids Distribution France.

Développé par Pixel Perfect Dude, #DRIVE Rally propose une action de rallye rapide et accessible aux fans de sport automobile classique.

Meridiem est en charge de la conception et de la fabrication de la « Special Edition » physique de #DRIVE Rally sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Elle comprendra un exemplaire du jeu, des stickers et un artbook !

#DRIVE Rally capture parfaitement l’esprit du rallye des années 90, et le réinvente pour une nouvelle génération de pilotes. Que vous soyez un vétéran aguerri des routes en terre ou un débutant prêt à faire chauffer les pneus, cet arcade-racer vous invite à redéfinir vitesse, drift et précision à chaque spéciale.

Des paysages ensoleillés de Dry Crumbs aux forêts murmurantes de Holzberg, en passant par la nature glaciale de Revontuli, partez à la découverte d’un monde varié encore jamais vu dans un jeu de course.

Caractéristiques

● Des voitures de rallye légendaires : Prenez le volant de voitures de rallye mythiques, dont Das Holzwagen, The Doggo, The Bobond et bien d’autres. Nous sommes dans les années 90 cette fois, alors attendez-vous aussi à des nouveautés ! Das Sandsturm et Celestia pour commencer.

● Copilotes passionnés : Votre copilote ne se contente pas d’annoncer les virages, il fournit des notes dynamiques, des réactions pleines d’enthousiasme et des conseils de performance qui renforcent l’immersion et donnent de la personnalité à chaque course.

● Design #DRIVE : Construisez vos voitures de A à Z selon votre style de pilotage. Personnalisez la carrosserie, la peinture, les autocollants, puis ajoutez la touche finale avec des décorations personnalisées.

● Mécaniques arcade #DRIVE : Accessibles pour les débutants, mais offrant une profondeur addictive et exigeante pour les plus expérimentés. Une conduite réactive, orientée arcade, qui récompense précision et maîtrise de l’élan. Conçu pour remettre le pur plaisir de la course au premier plan.

● Retour rétro : #DRIVE Rally regorge de clins d’œil, références et Easter eggs. Une véritable lettre d’amour à la culture rallye classique, invitant anciens fans comme nouveaux joueurs à redécouvrir ce qui a rendu cette époque inoubliable.

● Mode Photo : Laissez libre cours à votre créativité et capturez vos meilleurs moments dans #DRIVE Rally. Ajustez les angles, changez les filtres, amusez-vous. Créez le cliché parfait et partagez-le avec vos amis.

#DRIVE Rally sortira en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 18 juin 2026. Le titre sera distribué en France par Microids Distribution France.