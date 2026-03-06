Le mois de mars débute, les rayons du soleil sont de retour, et le printemps arrive à grand pas. Pour cette semaine de sélection, nous vous recommandons en préambule Kingdom Come: Delivrance, qui, même mal noté dans notre journal (6 sur 10), est disponible à seulement cinq euros ! Si le jeu vous intéresse, n’hésitez pas !

A Monster’s Expedition

8,74€ au lieu de 24,99€

Nous commençons notre article hebdomadaire avec A Monster’s Expedition qui est disponible sur l’eShop à uniquement 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%) jusqu’au 20 mars.

Si vous recherchez une expérience relaxante mais en même temps exigeante, addictive et à l’ambiance toute mignonne, alors A Monster’s Expedition est certainement pour vous. Pour douze euros, vous avez un jeu avec une bonne durée de vie. Notre testeur l’a d’ailleurs noté à 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Chicken Police – Paint it RED!

6,99€ au lieu de 19,99€

Première citation dans notre article pour ce jeu sorti en 2020 ! Chicken Police – Paint it RED! est disponible sur l’eShop à 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) jusqu’au 12 mars.

Chicken Police – Paint it RED! est un hommage réussi aux films noirs. Avec sa patte graphique étonnante représentant des animaux anthropomorphiques, nous avons un jeu réussi, à la prise en main simple et aux dialogues de très haute qualité. Notre testeuse, à l’époque de la sortie du jeu, avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Core Keeper

11,99€ au lieu de 19,99€

Core Keeper a reçu une mise à jour, et le jeu est en promotion sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) jusqu’au 12 mars !

Core Keeper est peut-être l’un de nos jeux préférés de 2024. Ce jeu de survie/bac-à-sable mélange l’exploration, les combats, l’automatisation, l’agriculture… et en plus, le jeu continue de recevoir des mises à jour (comme récemment !) et il est possible d’améliorer sa version en passant gratuitement sur Nintendo Switch 2 ! Nous lui avions la note de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Howl

4,99€ au lieu de 9,99€

Howl est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%). La promotion dure jusqu’au 31 mars.

Howl est un jeu de stratégie au tour par tour où une peste transforme la population alentour en bête sauvage. Nous incarnons une héroïne sourde qui doit survivre dans cet univers hostile… Le jeu est une pépite, avec un gameplay complet et une direction artistique singulière réussie. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tangle Tower

3,35€ au lieu de 16,79€

Voici Tangle Tower, des mêmes développeurs. Le jeu est disponible sur l’eShop à 3,35€ au lieu de 16,79€ (-80%) jusqu’au 26 mars !

Tangle Tower est un superbe jeu dans lequel nous menons l’enquête. Si l’aventure est un peu courte, il est très simple de se laisser charmer par son scénario ou son style bande dessinée. Surtout qu’à trois euros, c’est vraiment un tout petit investissement ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici.