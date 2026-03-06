Le prochain jeu Nintendo Switch 2 de Xbox n’est pas trop loin puisque South of Midnight vient de recevoir sa date de sortie. Il arrivera sur le système le 31 mars 2026.

South of Midnight avait été précédemment confirmé pour Nintendo Switch 2 aux Game Awards l’année dernière. On savait qu’il arriverait ce printemps, mais nous avons maintenant une date officielle.

Xbox Game Studios et Compulsion Games ont annoncé qu’ils lanceraient South of Midnight sur Switch 2 le 31 mars 2026.

Des créateurs de Contrast et We Happy Few, South of Midnight est un jeu d’action-aventure à la troisième personne envoûtant se déroulant dans le Sud profond américain.

En incarnant Hazel, les joueurs exploreront les mythes et rencontreront des créatures du folklore du Sud dans un monde macabre et fantastique. Lorsqu’une catastrophe frappe sa ville natale, Hazel est appelée à devenir une Tisserande : une réparatrice magique de liens et d’esprits brisés. Imprégnée de ces nouvelles capacités, Hazel affrontera et maîtrisera des créatures dangereuses, démêlera les toiles du passé partagé de sa propre famille et, si elle a de la chance, trouvera son chemin vers un endroit qui ressemble à un foyer.

Lorsqu’un ouragan déchire Prospero, Hazel est entraînée dans un monde gothique sudiste de mémoire devenue réelle et doit se lancer dans un voyage pour sauver sa mère et protéger sa ville natale. Dans ce conte folklorique pour les temps modernes, Hazel devra réconcilier le poids de la famille, de l’histoire et de l’héritage avec sa propre identité.

Maniez un pouvoir ancien pour restaurer les créatures et découvrir les traumatismes qui les consument. Lancez de la magie de tissage pour combattre les Haints destructeurs, explorez les diverses régions du Sud et retissez les déchirures de la Grande Tapisserie.

Découvrez le comté luxuriant et décrépit de Prospero et ses habitants. Vivez un style visuel soigné, une narration touchante et une musique immersive inspirée par l’histoire complexe et riche du Sud.