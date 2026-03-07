Wrack: Reclamation de Final Boss Entertainment arrive sur Nintendo Switch le 10 mars. RedDeerGames a annoncé la date de sortie pour le 10 mars 2026.

Wrack: Reclamation avait été précédemment confirmé pour Nintendo Switch l’année dernière. Cependant, il était simplement connu sous le nom de « Wrack » à l’époque. Reclamation est un remake du FPS de style arcade de 2014.

Inspiré par les classiques, Wrack est un FPS de style arcade. Fauchez les ennemis les uns après les autres et devenez plus puissant plus vous tuez. Amassez un arsenal mortel, découvrez des pouvoirs secrets et sauvez votre monde.

Dans ce remake de Wrack de 2014, jouez Kain alors que vous tirez, tailladez et hyperblastez votre chemin à travers une horde d’aliens et de robots envahisseurs pour garder votre planète en sécurité. Vous êtes le seul à arrêter une invasion alien… et vous adorez chaque seconde.

Les caractéristiques clés incluent les Kill Streaks où les joueurs accumulent kill après kill pour gagner un kill streak. Plus vous pompez de dégâts dans un ennemi, plus sa mort est extrême et plus vous avez de temps pour maintenir votre streak.

Les Resets permettent de tuer les ennemis une seconde fois en faisant exploser leur cadavre en morceaux pour réinitialiser votre minuteur. Utilisez votre ou vos armes actuelles, ou votre attaque au corps à corps pour trancher un cadavre en morceaux.

Le mouvement rapide permet d’utiliser votre vitesse de mouvement rapide et vos capacités, comme un super saut, pour esquiver les attaques ennemies et trouver des secrets et des trésors.

Lorsque vous avez fini d’accumuler un énorme kill streak, affrontez des miniboss et des boss et mettez vos compétences à l’épreuve.