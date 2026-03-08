L’Action-Roguelite Royal Revolt Survivors de Team Warriors lance sa version 1.0 le 16 mars. En plus du lancement complet après la phase d’accès anticipé du jeu de six mois, Royal Revolt Survivors débarquera également sur Switch 2 le même jour en tant que package complet que la communauté a aidé à façonner au cours de la période d’accès anticipé. La sortie console marque également une étape majeure pour Headup, car Royal Revolt Survivors devient le premier titre de l’éditeur à sortir sur Nintendo Switch 2.

Les caractéristiques de Royal Revolt Survivors incluent un combat intense en temps réel où les joueurs plongent dans des batailles palpitantes de style Survivor contre des centaines d’ennemis implacables, utilisant d’innombrables combinaisons d’armes et de bibelots pour rester en vie.