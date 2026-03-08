Baltoro Games, connu pour Pixel Cafe et Urban Flow, annonce l’arrivée de Moto Rush Reborn sur Nintendo Switch le 20 mars. Le studio présente ce titre comme un indirect sequel de Moto Rush GT, le hit de 2019 écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Cette nouvelle version réinvente l’expérience Moto Rush avec une esthétique audacieuse et un scénario entièrement inédit.

L’histoire débute après un accident de course : le joueur découvre dans une casse un moteur possédé par un démon, capable d’offrir une puissance irrésistible. Cette rencontre marque le début d’une fuite en avant sur les rues éclatantes de Neo-Tokyo, où chaque circuit propose ses propres obstacles et variations de rythme. L’objectif est clair : lutter contre la possession démoniaque en survivant à des niveaux menés à des vitesses vertigineuses, tout en évitant les usagers innocents.

Moto Rush Reborn mise sur des niveaux rapides conçus pour maintenir une tension constante. Le joueur peut effectuer des wheelings pour augmenter sa vitesse, se faufiler dans un trafic dense, glisser sur l’asphalte pour réagir aux changements soudains de décor et s’élancer depuis des rampes au-dessus des rues saturées de néons. Les obstacles évoluent en permanence, et les objets à collecter ainsi que les objectifs de compétence encouragent la rejouabilité. Les Symboles démoniaques récupérés en course permettent de débloquer des pages de manga dessinées à la main, révélant progressivement l’histoire.

Chaque niveau comporte trois objectifs distincts :

– Record Time, qui consiste à terminer le parcours le plus vite possible

– Zero Demolition, qui impose d’éviter toute collision

– Near Misses, qui demande de frôler les véhicules sans les toucher

Le jeu propose 45 niveaux uniques et artisanaux, plongeant le joueur dans un Tokyo futuriste vibrant. Chaque zone possède son identité visuelle et ses propres défis : centrales électriques, tunnels en effondrement, centres commerciaux saturés de néons… Les niveaux deviennent de plus en plus exigeants, et les symboles cachés, faciles à repérer au début, se font plus discrets à mesure que la difficulté augmente.

Parmi les fonctionnalités mises en avant :

– 45 niveaux remplis d’obstacles dynamiques, de voies étroites, de rampes et de raccourcis risqués

– Des pointes de vitesse atteignant 299 km/h grâce à un moteur démoniaque

– Des Symboles démoniaques à débloquer via les objectifs de compétence ou en les trouvant dans les niveaux

– Une histoire révélée à travers des pages de manga illustrées à la main

Moto Rush Reborn entend ainsi proposer une expérience de course nerveuse, spectaculaire et portée par une mise en scène stylisée, tout en renouvelant la formule qui avait fait le succès de Moto Rush GT.