Il était une fois un jeu qui nous demandait de plonger tête première dans l’inconnu, de craindre les abysses tout en les explorant avec une curiosité insatiable. Subnautica avait posé les bases d’un survival d’une ampleur émotionnelle rare, entre terreur primitive et émerveillement pur. Alors, quand Unknown Worlds annonce Below Zero, on se demande légitimement si la formule peut encore surprendre. La réponse, on la trouve désormais sur Nintendo Switch 2, dans une édition qui rend enfin justice à cette expérience unique.

Qui se cache derrière ces profondeurs ?

Unknown Worlds Entertainment, studio indépendant fondé en 2001, n’en est pas à son coup d’essai. Avant de nous faire frissonner dans les océans de la planète 4546B, l’équipe s’était fait connaître avec la série Natural Selection, mélange audacieux de FPS et de stratégie en temps réel. Mais c’est véritablement avec le premier Subnautica, sorti en 2018, que le studio a trouvé sa voie : celle d’un survival qui refuse les sentiers battus, où l’exploration prime sur le combat, où la peur naît de l’ambiance plutôt que des jump scares faciles.

Pour Below Zero, pensé initialement comme une extension avant de devenir un épisode standalone, Unknown Worlds a choisi de capitaliser sur ce qui fonctionnait tout en osant quelques virages narratifs et mécaniques. Un pari pas si évident quand on touche du doigt la perfection.

De quoi s’agit-il ? Objectif et contexte

Bienvenue sur la planète 4546B, deux ans après les événements du premier opus. On incarne Robin Ayou, une xénologue déterminée à élucider la mystérieuse mort de sa sœur Sam, employée d’Alterra sur cette station de recherche isolée. Direction la Zone Zéro, une région arctique où la glace et l’eau chaude volcanique cohabitent dans un équilibre précaire.

Le but ? Survivre, bien sûr, mais pas seulement. Contrairement au premier Subnautica où l’on incarnait un naufragé cherchant désespérément à quitter cette planète hostile, on arrive ici avec un objectif précis : découvrir ce qui est arrivé à Sam, confronter les secrets que la corporation Alterra tente d’enterrer, et percer les mystères des Architectes, ces aliens aux technologies fascinantes qui hantent encore les profondeurs.

Là où le premier jeu misait sur l’isolement absolu et la découverte organique d’un lore dispersé aux quatre vents, Below Zero fait le choix d’une narration bien plus présente. Robin parle. Elle commente ses découvertes, réagit aux événements, et dialogue avec des personnages via des communications audio.

On découvre l’histoire de Sam à travers des logs disséminés, des enregistrements qui dressent peu à peu le portrait d’une femme idéaliste confrontée aux pratiques douteuses d’Alterra. La corporation, déjà peu recommandable dans le premier jeu, révèle ici un visage encore plus sombre, prête à sacrifier bien des choses pour ses recherches.

Cette approche plus guidée divise nécessairement. Certains y verront une perte de cette magie du silence, de ces moments où l’on reconstruisait seul l’histoire de cette planète maudite. D’autres apprécieront cette structure plus claire, cette raison supplémentaire de s’enfoncer toujours plus profondément. On avoue avoir été déstabilisé au début, avant de se laisser prendre au jeu de cette enquête glaciale.

La recette du survival, revisitée avec intelligence

Le cœur du jeu reste fidèle à la formule qui a fait le succès de la série. On explore, on scanne des fragments pour débloquer des plans, on récolte des ressources dans les différents biomes, et on fabrique toujours plus d’équipements pour repousser nos limites.

Mais plusieurs ajouts viennent corser l’aventure. La température devient une variable critique, surtout en surface. Survivre dans les étendues glacées du Glacial Basin demande de trouver des sources de chaleur, de confectionner des combinaisons isolantes, et de planifier ses excursions pour ne pas finir congelé. C’est une contrainte supplémentaire qui change radicalement la donne quand on quitte l’eau.

Et justement, cette alternance terre/eau constitue la grande nouveauté. Pour la première fois dans la série, on passe un temps significatif hors de l’eau. Les biomes terrestres, bien que moins fascinants que leurs équivalents aquatiques, proposent leurs propres défis et leurs créatures, comme les adorables Pengwings qu’on peut… observer de près, disons.

Adieu le Seamoth, bonjour le Seatruck. Ce véhicule modulaire fait office de compromis entre l’agilité du petit sous-marin et la capacité du Cyclops. On peut y accrocher différents modules : stockage supplémentaire, section aquarium pour transporter des spécimens vivants, module de couchage, etc. La personnalisation est poussée et on finit par s’attacher à cette « maison mobile » qu’on configure selon ses besoins du moment.

Sur terre, c’est le Snowfox qui prend le relais. Ce hoverbike filant sur la glace permet de traverser rapidement les étendues blanches, même si sa maniabilité demande un temps d’adaptation. Le Prawn Suit, lui, revient fidèlement, toujours aussi puissant avec son grappin et ses bras interchangeables.

La progression est plus rapide que dans le premier jeu. On débloque très tôt des composants essentiels, ce qui permet de profiter plus vite du contenu avancé. Une bénédiction pour les joueurs impatients, une petite déception pour ceux qui aimaient cette lente montée en puissance.

Une version Switch 2 attendue

Parlons franchement : la version originale sur Switch était un calvaire technique. 30 images par seconde instables, des temps de chargement interminables, du pop-in agressif… L’immersion en prenait un coup.

Sur Switch 2, c’est le jour et la nuit. La mise à jour gratuite offerte aux propriétaires des versions précédentes transforme radicalement l’expérience.

Les performances annoncées sont particulièrement parlantes : le jeu tourne à 60 images par seconde, aussi bien en mode docké qu’en portable, avec une résolution de 1440p sur téléviseur et 1080p en nomade. La distance d’affichage bénéficie d’une nette amélioration, tandis que les temps de chargement sont réduits à quelques secondes, offrant une expérience bien plus fluide et réactive.

Cette fluidité change tout. Nager n’a jamais été aussi agréable, les transitions entre biomes se font sans accroc, et surtout, on voit les dangers arriver de loin. Les Leviathans, ces terreurs des abysses, se dessinent à l’horizon, transformant chaque rencontre en choix stratégique plutôt qu’en attaque surprise. On peut décider d’avancer, de contourner, ou de faire demi-tour. L’océan devient lisible sans perdre de son mystère.

Le mode souris, nouveauté de la Switch 2

Petite pépite inattendue : le support du mode souris. Les joueurs les plus pointilleux pourront profiter d’une précision absolue pour scanner leur environnement ou interagir avec les menus. Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est une attention bienvenue qui prouve que cette version a été pensée avec soin.

Les retours haptiques des Joy-Con 2 ajoutent une couche d’immersion supplémentaire. On sent la différence entre l’utilisation du scanner, les vibrations du Seatruck ou les rugissements lointains des créatures. Rien d’essentiel, mais suffisamment agréable pour justifier son existence.

Subnautica a toujours été un jeu magnifique… quand la technique suivait. Sur Switch 2, les environnements révèlent toute leur splendeur. Les Twisty Bridges déploient leurs arches lumineuses avec une clarté nouvelle. Les Crystal Caverns scintillent comme il se doit. Les Thermal Vents projettent leurs bulles avec un réalisme accru.

L’amélioration de la distance d’affichage mérite qu’on s’y attarde. Voir au loin, vraiment au loin, transforme l’exploration. On repère les formations rocheuses, on anticipe les zones dangereuses, on admire la topographie sous-marine avant même de l’atteindre. Le pop-in n’a pas totalement disparu, mais il est devenu discret, presque anecdotique.

Le passage en 60 FPS apporte cette fluidité qui manquait cruellement aux versions précédentes. Les mouvements des créatures, les reflets dans l’eau, les particules en suspension… tout gagne en naturel.

Direction artistique et ambiance : moins d’horreur, plus de féérie

C’est le point qui fâchera peut-être les puristes. Le premier Subnautica flirtait avec l’horreur psychologique. Chaque plongée dans les profondeurs inconnues était une épreuve. Les ténèbres abyssales, les cris lointains des leviathans, cette impression permanente d’être observé par des choses bien plus grosses que soi…

Below Zero adopte un ton nettement plus lumineux, plus « aventure polaire ». Les étendues glacées, bien que dangereuses, ont quelque chose de presque apaisant. Les créatures terrestres, comme les Pengwings, apportent une touche « mignonne » absente du premier opus. On pense parfois à Pandora, celle d’Avatar, plus qu’à un cauchemar aquatique.

Cette direction divise. Personnellement, on a apprécié ce changement de ton, cette respiration après l’oppression constante du premier jeu. Mais on comprend ceux qui regretteront cette peur viscérale qui les tenait en haleine pendant des heures. Les Shadow Leviathans des Crystal Caverns restent impressionnants, sans jamais égaler la terreur pure des Reapers.

Impossible de parler de Subnautica sans évoquer son travail sonore. Below Zero ne déroge pas à la règle. La musique, signée Ben Prunty (connu pour FTL) et Germán Gho, alterne entre nappes synthétiques apaisantes et compositions plus inquiétantes quand l’aventure l’exige.

Les disques de musique à collectionner permettent de personnaliser l’ambiance sonore de sa base, un petit plus qui fait son effet.

Mais le vrai tour de force, c’est l’audio environnemental. Les bruits de l’eau, les cris des créatures au loin, les grincements du Seatruck qui peine dans les profondeurs… Tout est pensé pour vous maintenir dans un état d’alerte permanent. On entend souvent les dangers avant de les voir, et sur Switch 2, avec la qualité audio améliorée, cette dimension prend une ampleur nouvelle.

Un bestiaire renouvelé

Unknown Worlds a peaufiné son bestiaire. On retrouve bien sûr des classiques, mais les nouveautés volent la vedette. Les Pengwings, adorables manchots extraterrestres, peuplent les côtes avec leurs petits qu’on peut… observer avec respect. Les Ice Worms ajoutent une tension bienvenue dans les zones terrestres.

Sous l’eau, les Titan Holefish dérivent paisiblement, tandis que les Cryptosuchus patrouillent dans les eaux troubles. Le design des créatures conserve cette touche à la fois familière et étrangement alien qui faisait le charme du premier jeu.

L’exploration reste le moteur principal. Chaque biome recèle ses secrets, ses ressources uniques, ses dangers spécifiques. La taille réduite de la carte par rapport au premier opus joue en faveur d’une expérience plus dense, plus concentrée. On erre moins, on découvre plus.

La boucle de gameplay reste addictive. On collecte, on fabrique, on améliore, on explore plus loin. La construction de bases gagne en flexibilité avec plus d’options de personnalisation. On peut désormais décorer son intérieur avec une variété surprenante d’objets, des meubles aux distributeurs automatiques, en passant par des cadres pour afficher ses propres captures d’écran.

La gestion des ressources est moins punitive que dans certains survivals. Pas de perte d’équipement à la mort, juste quelques objets lâchés sur place. Le mode Créatif existe pour ceux qui veulent construire sans contraintes. Le mode Hardcore, lui, promet une expérience sans filet pour les masochistes assumés.

Comptez environ 20 à 30 heures pour voir le générique de fin, selon votre rythme et votre familiarité avec le genre. C’est sensiblement plus court que le premier Subnautica qui pouvait dépasser les 50 heures.

Ce choix de la concision sert le jeu. Moins de temps mort, moins de passages à vide, une narration qui progresse sans s’enliser. On apprécie cette efficacité, même si on aurait aimé que certains mystères soient davantage développés.

La rejouabilité reste limitée : la carte est fixe, l’histoire linéaire. L’intérêt d’une seconde partie réside dans l’exploration différente, la construction plus ambitieuse, ou simplement le plaisir de retrouver cet univers.