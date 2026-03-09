Le RPG shoot ’em up culte Sigma Star Saga DX sortira sur PlayStation 5, Switch et PC via Steam le 7 avril, a annoncé le développeur WayForward.

Le jeu est une version améliorée de Sigma Star Saga, sorti sur Game Boy Advance en 2005, fonctionnant sur le Carbon Engine de Limited Run Games, avec le portage géré par Mighty Rabbit Studios. Limited Run Games gérera également la distribution des éditions physiques pour PlayStation 5 et Switch.

Sigma Star Saga DX est une version raffinée de l’hybride unique aventure / RPG / shoot ’em up de 2005. Initialement publié par Namco sur Game Boy Advance, Sigma Star Saga est une aventure de science-fiction bouleversant les genres qui passe d’une exploration top-down centrée sur les personnages à une action de space-shooter en défilement horizontal en temps réel lorsque la bataille commence. En incarnant le pilote d’élite terrien Ian Recker, les joueurs doivent infiltrer l’empire Krill envahissant et les vaincre de l’intérieur en parcourant de nombreuses planètes, en interagissant avec des PNJ mémorables et en maniant des dizaines de types de données d’armes permettant des milliers de combinaisons puissantes pour le vaisseau de Recker.

Les loyautés sont divisées entre les humains et les Krills et il faut explorer six planètes à l’aide d’une sélection toujours plus vaste d’outils et de capacités et prendre les commandes du cockpit pour affronter les forces ennemies dans des combats de style shoot’em up avec plus de 70 modules d’armes. Un pixel-art somptueux, des boss épiques et une intrigue pleine de rebondissements à plusieurs fins attendent les joueurs.

Nouvellement mis à jour pour le 20ème anniversaire du jeu, Sigma Star Saga DX conserve tout le gameplay et le contenu de la sortie originale, mais ajoute de nombreux raffinements incluant une carte améliorée, un taux de rencontres aléatoires diminué, un système d’EXP rééquilibré, des boîtes de collision modifiées, un tir automatique ajusté, des dialogues améliorés, des points de sauvegarde supplémentaires, diverses corrections de bugs et mises à jour de qualité de vie, et plus encore.

