Si vous nous suivez depuis déjà un petit moment, vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes de véritables globe-trotters chez NT. Et grâce à la mobilité évidente de la Nintendo Switch (1 et 2 !), il devient facile et agréable de poursuivre les tests pour vous délivrer un contenu riche et fourni, et cela dans des délais que nous essayons d’avoir toujours plus réduits. Mais, afin de rendre cela possible, il convient de disposer de certains accessoires indispensables… à commencer par un étui digne de ce nom. Le choix est grand. La diversité est vaste. Mais quand est-il de la qualité ? Notre dévolu s’est aujourd’hui porté sur la version ultra fun de chez Turtle Beach PlayTrek. Par ici pour découvrir votre nouvelle valisette favorite.

C’est la première chose que nous avons vue, voilà qui saute délibérément aux yeux instantanément ! Cet objet est magique ! Ou presque. En effet, avant même d’y insérer la console, nous passons déjà quelques minutes à nous amuser avec son design original et accrocheur. Le visuel apparaît et disparaît au gré de notre regard qui se déplace : tantôt un mur de briques, tantôt les personnages célèbres de Super Mario Bros. Certes, ce n’est pas nécessairement ultra chic (il faut l’admettre), mais diantre que c’est fun ! Le toucher est assez doux bien qu’il nous rappelle légèrement cette sensation de très fines granules que nous ressentions sur les règles magiques de notre enfance (qui affichaient elles aussi quelques animaux lorsque nous les bougions). D’ailleurs, lorsque nous caressons l’étui (oui, nous aimons aller au bout des choses chez NT !), ce petit bruit aigu évoque quelques souvenirs…

Retournons la bête. Cette fois-ci, inutile d’y aller par quatre chemins : c’est rouge, et bien rouge (chic, nous A-DO-RONS le rouge !) avec un joli placard jaune Super Mario. Le tout rappelle sans mal la licence que nous chérissons tant. Le thème est parfaitement respecté, nous grattons les lettres : elles s’accrochent.

Parce que nous aimons soumettre les objets aux conditions passablement intenses (n’allons pas jusqu’à la jeter à la mer non plus !), nous laissons quelques gouttes s’écouler le long de l’étui. Les gouttes glissent sans pénétrer à l’intérieur. L’étanchéité est bonne, dans la limite de la fermeture. Bien entendu, l’idée est de résister à quelques gouttes et non de tomber dans la baignoire !

Elle est bien belle, et bien faite… mais accueille-t-elle bien la console ?

À l’intérieur, la sobriété est de retour, bien que nous adorions le petit rappel de jaune et de bleu qui vient parfaire l’ensemble avec une petite touche de couleurs appréciable. L’étui est annoncé compatible avec la Switch 1, 2 et la OLED. Sa configuration est en effet adaptée pour l’accueil des différents modèles grâce à ses rebords internes spécifiques : ce n’est guère le cas de tous les étuis où la OLED se balade alors dangereusement à l’intérieur ! Ici, les bords coïncident en effet avec l’ensemble des consoles tandis qu’un rabat rembourré vient se poser sur l’écran afin de protéger ce dernier. Ce rabat comporte 12 petites pochettes afin de transporter ses jeux favoris avec soi. Enfin, un rangement supplémentaire est disponible pour les accessoires : l’espace y est relativement grand et peut notamment faire office de rangement pour quelques écouteurs ou autres câbles. La fermeture éclair est efficace et rapide, avec une prise en main parfaite avec l’aide de l’accroche jaune et bleu.

L’intérêt d’un étui est véritablement de protéger sa console : malgré son aspect fun et presque enfantin, Turtle Beach PlayTrek remplit son contrat : la conception et les matériaux utilisés (Polyester durable à revêtement TPU, associé à une conception en EVA moulée) confèrent à l’étui une véritable solidité afin d’assurer une parfaite protection à la console.

Cet étui est donc l’outil idéal pour vous accompagner dans tous vos trajets, avec un côté un peu décalé de par son design original. Enfin, il est doté d’une poignée de transport pour faciliter sa prise en main : verte et munie de quelques ouvertures pour une meilleure accroche, l’ensemble reste parfaitement cohérent avec les couleurs de l’étui.

Maintenant que vous avez de quoi voyager avec votre Switch, il ne reste plus qu’à choisir la destination !

L’étui de protection PlayTrek est disponible auprès des revendeurs traditionnels au prix de 25 euros environ. Une version Donkey Kong est aussi disponible. Afin de parfaire sa collection, il est possible d’acquérir la manette sans fil sur les mêmes thèmes !