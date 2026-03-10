Game Source Entertainment et Team Machiavelli ont annoncé qu’ils apporteront Castle of Alchemists sur Nintendo Switch. Le titre n’a pas encore reçu de date de sortie, seulement une fenêtre pour fin 2026.

Team Machiavelli est ravi d’annoncer que son succès indépendant action-tower defense, Castle of Alchemists, arrivera sur Switch fin 2026. Cela est rendu possible grâce à un partenariat d’édition avec Game Source Entertainment (GSE). Parallèlement, le développeur est officiellement entré dans un partenariat d’édition avec Game Source Entertainment. Cette collaboration apportera le titre acclamé à un public mondial sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Castle of Alchemists est un hybride action-RPG et tower defense où vous prenez le rôle de Bellator, un super soldat amélioré alchimiquement, et combattez contre des hordes implacables d’ennemis venant d’autres mondes.

Forgé par la bataille, perfectionné par l’alchimie, premier de son genre, dernière ligne de notre défense, Bellator di Alchemia.

Fabriquez des objets avec des capacités aléatoires que seul un super soldat peut manier, posez des pièges mortels et construisez des tours, mutez et avancez vers votre perfection. Écrasez des hordes d’ennemis alors que vous récupérez le château des envahisseurs pièce par pièce. S’ils viennent par milliers, par milliers ils tomberont.

Castle of Alchemists redéfinit le genre en mélangeant la tower defense tactique avec le combat viscéral et à haute octane des shooters classiques comme DOOM. Se déroulant dans un monde fantastique sombre de style « Warhammer » et rendu en pixel art 2D époustouflant, le jeu défie les joueurs de défendre leur forteresse à travers la stratégie et la compétence.

La boucle de gameplay est divisée en deux phases distinctes : la phase tactique où les joueurs placent stratégiquement des pièges permanents et des tours pour fortifier la carte, et la phase d’action où les joueurs prennent le contrôle direct de Bellator, un défenseur alchimique amélioré cybernétiquement. Armés d’un arsenal d’armes de mêlée, d’armes à feu et de déployables temporaires comme des tourelles mécaniques, les joueurs doivent plonger dans la mêlée pour repousser la horde mécanique.

Les caractéristiques incluent la bataille et la défaite de milliers d’envahisseurs de différentes factions avec des capacités uniques, parmi une sélection de plus de 2 douzaines d’ennemis. Fabriquez un arsenal d’armes et d’objets avec des propriétés aléatoires. Mutez et affinez vos compétences à travers des arbres de compétences détaillés.

Un nombre de pièges et de tours, chacun avec une gamme de variantes. Appliquez plus de 10 conditions aux ennemis : ralentissez-les, étourdissez-les, brûlez-les, gelez-les et plus encore. Utilisez des synergies pour éliminer rapidement les ennemis : mettez des pièges métalliques frappés par l’électricité, enflammez des huiles, ou électrifiez des flaques d’acide pour répandre des gaz toxiques explosifs.

Progressez à travers des niveaux situés dans des emplacements divers : les mines sous le château, les forges animées de l’ingénierie et les salles de conférence silencieuses dépourvues d’alchimistes. Affrontez des boss dans des arènes spéciales, des hordes sans fin dans des niveaux infinis, ou les défis en mode de difficulté accrue pour de plus grandes récompenses.

Développé par Team Machiavelli, un studio boutique fondé en Turquie en 2021, Castle of Alchemists a commencé comme un projet passion à deux personnes. L’équipe était à l’origine composée de l’artiste visuel Halil Onur Yazıcıoğlu et du développeur et compositeur Mehmet Can Güler, et s’est depuis étendue à trois membres. Suite au lancement réussi de la version 1.0 le 10 avril 2025, le studio se concentre maintenant sur sa future feuille de route et apporte le jeu aux audiences console du monde entier via Game Source Entertainment.

