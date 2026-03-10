Nintendo continue ses annonces pour le MAR10 Day, révélant la date de sortie sur Switch 2 de Yoshi and the Mysterious Book.

Le prochain jeu de plateforme du délicieux dinosaure arrivera sur Switch 2 le 21 mai. Et devinez quoi, il y a même un nouveau trailer pour accompagner l’annonce.

Révélée d’abord via l’application Nintendo Today!, la nouvelle bande-annonce présente l’une des nombreuses créatures que les joueurs rencontreront dans le monde du livre de contes de Yoshi : Glubbit. Ces créatures crachent des bulles, dans lesquelles on peut ensuite sauter pour s’élever vers des endroits difficiles d’accès.

Yoshi and the Mysterious Book sortira le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch 2 ! pic.twitter.com/gqgSlt4vqa — Nintendo-Town (@NintendoTown) March 10, 2026

Le trailer montre ensuite comment les créatures interagiront avec différents morceaux de fruits pour changer leurs effets, ce qui représente un peu plus d’expérimentation qu’on ne s’y attendait d’un jeu Yoshi.

Un jour, sur l’île où Yoshi et ses amis vivent, un livre parlant particulier nommé Mr. E tombe soudainement du ciel. Les pages de ce livre particulier contiennent des informations sur des créatures inhabituelles, alors Yoshi décide de sauter dedans et d’aider à enquêter. Alors que Yoshi erre à travers le livre, les joueurs feront toutes sortes de découvertes sur les créatures qu’ils trouvent et ces découvertes seront écrites. De nombreuses créatures inhabituelles résidant dans le livre seront découvertes – une aventure qui tourne les pages attend les joueurs.